Deputatul Mihai Botez, USR: Vama Albita – ca dupã rãzboi

joi, martie 29, 2018, 3:00

Deputatul USR de Vaslui Mihai Cãtãlin Botez a sustinut, ieri, în plenul Parlamentului declaratia politicã intitulatã „Vama Albita – ca dupã rãzboi”. Deputatul a atras atentia asupra simbolisticii anului 2018 pentru cele douã state, România si Republica Moldova, unite prin punctul vamal Albita, si asupra responsabilitãtii autoritãtilor de a se îngriji de starea infrastructurii din acest punct vamal.

Deloc intamplãtor, declaratia politicã a parlamentarului de Vaslui fost sustinutã la doar o zi dupã celebrarea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. ‘În drum spre un important eveniment simbolic, am tranzitat vama Albita, din judetul Vaslui, pentru a ajunge la Adunarea Centenarã, organizatã in capitala Republicii Moldova, Chisinãu. Am asistat la scene absurde in acest punct vamal, unde, din cauza gropilor din drum si a conditiilor meteo neprielnice, mai multi soferi au trebuit sã impingã masinile pentru a fi scoase din gropile pline cu gheatã’, a declarat deputatul Mihai Botez. El a atras atentia si asupra incãrcãturii simbolice reprezentatã de un punct vamal, vama fiind ultimul loc vãzut atunci cand pãrãsesti un stat, dar, in egalã mãsurã, si primul pe care il vezi atunci cand intri in statul roman, un astfel de punct avand ‘o semnificatie profundã in constiinta celor care intrã si ies din Romania’. ‘Situatia este cunoscutã la nivelul autoritãtilor. Acum jumãtate de an, li s-a adus la cunostintã autoritãtilor centrale situatia de la vama Albita, insã pare cã panã in acest moment nu a existat vointa necesarã pentru a repara infrastructura rutierã din acea zonã. Fiind un punct de importantã strategicã, estimãrile arãtand cã un sfert din mãrfurile care tranziteazã Romania trec prin acest punct, m-am adresat prin intermediul unei intrebãri ministrilor transporturilor, finantelor si afacerilor interne, pentru a afla care este strategia lor comunã referitoare la problemele si solutiile ce se impun in acest punct. Drumul care trebuie reparat este scurt iar remedierea situatiei depinde direct de vointa autoritãtilor locale si centrale. Îmi exprim convingerea cã se va lua decizia corectã si se va actiona de indatã’, a conchis deputatul USR Mihai Botez.