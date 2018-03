Deputatul Daniel Olteanu, PNL: «CNAIR confirmã sabotajul Guvernului»

vineri, martie 9, 2018, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu acuzã din nou, în Parlament, politica de sfidare a Guvernului la adresa Moldovei, regiune depopulatã si vitregitã de alocãri pentru mari proiecte de infrastructurã, politicã pe care o numeste „un adevãrat atentat la siguranta nationalã”. Olteanu sustine cã dovada atitudinii iresponsabile fatã de aceastã zonã se regãseste inclusiv într-un document fãcut public recent de cãtre Compania Nationalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care informeazã cu privire la stadiul proiectelor în derulare. Deputatul liberal subliniazã cã datele oficiale de la CNAIR atestã sabotajul Ministerului Transporturilor, în conditiile în care nici proiectele în fazã de executie, contactate de firme românesti, nu beneficiazã de finantãrile prevãzute în buget.

În cadrul unei declaratii in plenul Camerei Deputatilor, Daniel Olteanu a transmis cã scuza CNAIR cu privire la bugetul insuficient pentru proiectul de reabilitare a DN 18, care leagã Moldova de Transilvania, indicã haosul alocãrilor de la nivelul Ministerul Transpor turilor, al cãrui buget este primul afectat la rectificãri. Deputatul liberal a transmis, de asemenea, cã politica programatã de abandonare a Moldovei trebuie sã inceteze si cã nu mai acceptã ca judetele sãrace, precum Vasluiul, sã rãspundã pentru incompetenta guvernantilor. ‘Am prezentat de-a lungul timpului, in Parlament si in spatiul public in general, nenumãrate argumente, pentru a sustine inves – titiile Ministerului Transporturilor in Moldova. Sunt incercãri aproape disperate, ca si ale altor colegi, de a transmite celor responsabili mesajul cã o Moldovã depopulatã si rãmasã in secolul trecut din punctul de vedere al infrastructurii este un adevãrat atentat la siguranta nationalã. M-am obisnuit, de un an si jumãtate in Parlament, ca niciun ministru al Transporturilor sã nu respecte ceea ce promite, si ca toate amendamentele la Legea bugetului sã fie respinse pe repede-inainte, fãrã remuscãri. Nu am crezut insã, nici in cele mai negre cosmaruri, cã politica de abandonare a Moldovei e una programatã, asa cum fusesem avertizat nu o datã. Am luat foarte in serios declaratiile ministrului Transporturilor, de la audieri, atunci cand domnul Sova a spus cã ne-am obisnuit ca bugetul Ministerului sã fie folosit ‘ca un buffer’ pentru bugetul de stat, sã fie spatiu pentru tãieri, la rectificãri. Cu alte cuvinte, sunt bugetate proiecte imposibil de executat, iar cele in executie au parte de o evolutie lentã, dar nu din vina Ministerului’, a declarat Daniel Olteanu, care a mentionat cã datele prezentate de CNAIR cu privire la fondurile insuficiente pentru lucrãrile de reabilitare a DN18, investitie care asigurã legãtura rutierã a Moldovei cu Transilvania, certificã politica guvernamentalã programatã de abandonare a Moldovei. ‘Toatã aceastã constructie a domnului ministru este, insã, rãsturnatã de un document al Companiei Nationale de Drumuri si Autostrãzi (CNAIR), document ulterior declaratiilor. În februarie, dupã votarea bugetului, CNAIR socheazã si transmite cã pentru o investitie in executie, DN 18, care leagã Moldova de Transilvania, Bucovina de Maramures, bugetul este insuficient. Si, citez din documentul CNAIR, datat februarie 2018? ‘Lot 1, Moisei – Borsa, buget insuficient. Lot 2, Borsa – Sesuri, buget insuficient. Lot 3, Sesuri – Carlibaba, buget insuficient efectuãrii plãtilor cãtre Antreprenor. Lot 4, Carlibaba – Iacobeni, buget insuficient efectuãrii plãtilor cãtre Antreprenor.î Domnule ministru Sova, aveti dovada faptului cã vorbim de o politicã guvernamentalã programatã de abandonare a Moldovei. Înteleg cã nu se doresc mari investitii in infrastructura Moldovei, inteleg cã Bucurestiul doreste sã existe mereu un vinovat de serviciu, judetul Vaslui, pe care sã- l arate cu degetul, dar aceastã sfidare, ca nici pentru proiectele in executie sã nu se aloce fonduri, culmea, proiecte executate de firme romanesti, este inimaginabilã! Cu atat mai mult cu cat sunteti moldovean!’, a sustinut Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.