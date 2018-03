Declaratia Unicã de venituri – cine si cum trebuie sã completeze noul formular pentru ANAF

marți, martie 6, 2018, 3:00

Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportându-si veniturile si oferind astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale. Este înlocuit inclusiv Formularul 600.

Declaratia Unicã va trebui depusã panã la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuatã panã la 15 iulie 2018. Noul formular inlocuieste declaratiile D200veniturile realizate din Romania D201veniturile realizate din strãinãtate, D220venitul estimat/norma de venit, D221norme de venit in agriculturã, D600venitul care reprezintã baza pentru contributiile de asigurãri (CAS), D604stabilirea contributiile de asigurãri sociale de sãnãtate (CASS) pentru persoanele fãrã venit si D605stoparea CASS pentru persoanele fãrã venit. Potrivit Ministerului Finantelor, ‘pentru anul 2018 se aflã in analizã posibilitatea introducerii unui sistem de bonificatii pentru contribuabilii care achitã anticipat obligatiile fiscale estimate datorate’. De exemplu, dacã Declaratia Unicã se depune prin SPV (spatiul privat virtual), reducerile ar putea fi de 10% pentru obligatiile fiscale achitate integral panã la 15 iulie 2018 si de 5% pentru obligatiile achitate integral panã la 30 septembrie 2018. Iar dacã Declaratia Unicã se depune pe suport hartie, reducerile ar putea fi de 5% pentru obligatiile fiscale achitate integral panã la 15 iulie 2018 si de 2% pentru obligatiile achitate integral panã la 30 septembrie 2018. Prin noul mecanism fiscal, in cazul veniturilor pentru care impozitul pe venit nu se retine la sursã, ‘se trece de la sistemul plãtilor anticipate, cu definitivare in anul urmãtor (stabilite de ANAF prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul impozitului pe venit se efectueazã de cãtre contribuabil persoanã fizicã prin Declaratia Unicã)’, se mentioneazã in proiectul normativ. Autoimpunerea pentru impozitul pe venit se realizeazã astfel:impozitul pe venit pentru anul curent se stabileste prin Declaratia Unicã de cãtre contribuabil prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul estimat a se realiza in anul curentplãtile de impozit se efectueazã oricand panã la scadentã (31 martie anul urmãtor)apare posibilitatea de rectificare a Declaratiei panã la termenul de platã (panã la 31 martie). Definitivarea impozitului pe venit pentru anul precedent, in anul urmãtor, se stabileste prin Declaratia Unicã depusã panã la 31 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul realizat in anul precedent. ‘În cazul veniturilor pentru care impozitul pe venit se retine la sursã, se mentine mecanismul retinerii la sursãdrepturi de proprietate intelectualã, dividende, dobanzi, lichidarea unei persoane juridice, alte surse, asocieri cu persoane juridice, premii si jocuri de noroc’, se mentioneazã in proiectul citat. Pentru venituri din activitãti independente, ‘drepturile de proprietate intelectualã sunt excluse’, mai aratã initiatorii proiectului. Se trece, astfel, ‘de la sistemul de stabilire a CAS de cãtre ANAF, prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CAS se efectueazã de cãtre contribuabil persoanã fizicã prin Declaratia Unicã)’. Potrivit proiectului, persoana fizicã face evaluarea pentru incadrarea ca plãtitor CAS, in functie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul precedent), astfel:dacã venitul net estimat pentru anul curent este mai mare sau cel putin egal cu 22.800 de lei, contribuabilul datoreazã CAS la un venit ales, dar nu mai mic decat nivelul salariul minim brut pe tarãdacã venitul net estimat pentru anul curent este mai mic de 22.800 de lei, nu este obligatorie plata CAS (se poate asigura optional). Autoimpunerea pentru CAS la contribuabilii independenti se realizeazã astfel:CAS se stabileste prin declaratia unicã de cãtre contribuabil, prin aplicarea cotei de CAS (25%) la venitul ales, dar nu mai mic decat nivelul salariul minim brut pe tarãplãtile de CAS se efectueazã oricand panã la scadentã (31 martie anul urmãtor)apare posibilitatea de rectificare a declaratiei panã la termenul de platã (panã la 31 martie)atentie, termenul de platã este tot 31 martie, data depunerii Declaratiei Unice. În cazul CASS, pentru venituri din activitãti independente, drepturile de proprietate intelectualã sunt excluse, dar sunt luate in considerare veniturile din cedarea folosintei bunurilor, agriculturã, silviculturã, pisciculturã, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse. Si in acest caz, ‘se trece de la sistemul de stabilire a CASS de cãtre ANAF prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectueazã de cãtre contribuabil persoanã fizicã prin Declaratia Unicã)’, se precizeazã in proiect. Persoana fizicã face evaluarea pentru incadrarea ca plãtitor CASS, in functie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul precedent), astfel:dacã venitul net estimat, cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent, este mai mare sau cel putin egal cu 22.800 de lei, contribuabilul datoreazã CASS la nivelul salariului minimdacã venitul net estimat cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent este mai mic de 22.800 de lei, contribuabilul nu datoreazã CASS, insã persoana fizicã poate opta pentru plata CASS astfel: dacã isi exercitã optiunea panã la termenul de depunere, plateste CASS la 6 salarii minime si este asigurat 12 luni, iar dacã isi exercitã optiunea dupã termenul de depunere plateste CASS la 12 salarii minime si este asigurat 12 luni. Autoimpunerea pentru plata CASS la contribuabilii independenti se realizeazã astfel:CASS se stabileste prin Declaratia Unicã de cãtre contribuabilplãtile de CASS se efectueazã oricand panã la scadentã (31 martie anul urmãtor)apare posibilitatea de rectificare a declaratiei panã la termenul de platã (panã la 31 martie). În cazul persoanelor fãrã venituri, acestea au posibilitatea depunerii Declaratiei Unice prin care vor dobandi calitatea de asigurat. ‘Persoana fãrã venit plãteste CASS la 6 salarii minime si este asiguratã 12 luni indiferent dacã Declaratia Unicã este depusã inainte sau dupã termenul normal de depunere’, mentioneazã initiatorii proiectului. Potrivit Ministerului Finantelor, se analizeazã posibilitatea stabilirii unui mecanism pentru drepturile de proprietate intelectualãcategorie distinctã de activitãtile independente. ‘Pentru CAS si CASS, se analizeazã posibilitatea reintroducerii mecanismului de retinere la sursã (acelasi mecanism se are in vedere si pentru CASS aferent veniturilor din arendã si din asocieri cu persoane juridice)’. De asemenea, se analizeazã posibilitatea exceptãrii de la plata CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectualã a urmãtoarelor categorii de persoane:pensionariicopiii panã la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani panã la varsta de 26 de anidacã sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, panã la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, precum si persoanele care urmeazã modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionistitinerii cu varsta de panã la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Ministerul Finantelor precizeazã cã numãrul estimat de contribuabili care vor depune Declaratia Unicã este de 964.166. La stabilirea estimãrii au fost avute in vedere urmãtoarele informatii aferente anului 2017:contribuabili care au depus in anul 2017 declaratia 200498.887contribuabili care au depus in anul 2017 declaratia 2011.807contribuabili care au depus in anul 2017 declaratia 220 activitãti independente344.094contribuabili care au depus in anul 2017 declaratia 220 cedare folosinta bunurilor195.556contribuabili pentru care s-au emis decizii de impunere in baza veniturilor declarate in anul anterior (activitãti independente)221.905contribuabili pentru care s-au emis decizii de impunere in baza documentelor depuse (contracte de inchiriere) in anul anterior, pentru cedare folosinta bunurilor, respectiv chirii in lei144.595contribuabili care au depus in anul 2017 declaratia 221156.881contribuabili care au depus in anul 2017 declaratia 60077.414contribuabili care au depus in anul 2017 declaratia 604120.760. Premierul Viorica Dãncilã a declarat, joi, cã Guvernul pune in dezbatere publicã proiectul de ordonantã de urgentã care prevede comasarea a sapte declaratii fiscale, inclusiv a Declaratiei 600, ea precizand cã Executivul incurajeazã depunerea declaratiei unice in mediul online. ‘Plãtile pentru impozitul pe venit, CAS si CASS in cursul anului se fac la venitul estimat pentru anul curent, nu la venitul realizat in anul precedent. Existã un singur termen de platã, respectiv panã la data de 31 martie a anului urmãtor celui in care se realizeazã venitul, in loc de cinci termene de platã. A fost eliminatã obligatia de a efectua plãti anticipate, ceea ce conduce la eliminarea dobanzilor si penalitãtilor pentru neplata la aceste termene. Contribuabilul poate alege sã efectueze plãti oricand in cursul anului, care vor conduce la posibilitatea resurselor financiare in cursul anului, in functie de necesitãtile proprii ale contribuabilului. Se acordã bonificatie, adicã se reduce suma de platã pentru efectuarea plãtuilor inainte de termenul limitã’, a spus premierul. ‘Încurajãm depunerea declaratiilor in mediul online, si pentru acest lucru se acordã chiar o bonificatie. Încadrarea ca plãtitor de CAS sau CASS se face in functie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat in anul precedent. Calitatea de asigurat se dobandeste de la data depunerii declaratiei, nu de la data efectuãrii plãtii, ca in prezent. Persoanele cu venituri mici sau fãrã venituri sunt asigurate in sistemul de sãnãtate timp de 12 luni dacã plãtesc CASS la nivelul a sase salarii minime brute1.900 de lei, fatã de nivelul a 12 salarii minime, cat plãtesc in prezent’, a mai precizat Viorica Dãncilã.