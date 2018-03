Debut fãrã probleme la simularea Bacalaureatului 2018

marți, martie 20, 2018, 3:00

În ciuda revenirii iernii, dar si a încercãrii de boicot din partea membrilor de sindicat, prima probã a simulãrii Bacalaureatului 2018, cea la Limba si literatura românã, s-a desfãsurat fãrã probleme în judetul Vaslui. Chiar si absenteismul a fost în cote „normale”, sub 10% în rândul liceenilor ce frecventeazã cursurile de zi. Se remarcã însã procentul mai ridicat al celor absenti în rândul elevilor de clasa a XII-a fatã de cei de-a XI, care mai au încã un an pânã vor sustine Bac-ul.

Ieri, s-a desfãsurat prima probã a simulãrii Bacalaureatului 2018, la Limba si literatura romanã, subiectele fiind considerate accesibile de cei mai multi dintre candidati. Elevii de clasa a XI-a au avut mai multã libertate, la subiectul III trebuind sã redacteze un eseu de prezentare a particularitãtilor unei piese studiate. În functie de profil, elevii din anul terminal de liceu au avut de redactat un eseu cu subiect dat, fie despre un roman interbelic, fie despre unul psihologic. În ceea ce priveste examenul, acesta s-a desfasurat fãrã probleme, desi sindicalistii din invãtãmant au anuntat boicotarea simulãrii, drept protest pentru nesatisfacerea unor doleante. ßPrima probã a simulãrii Bacalaureatului s-a desfãsurat normal, fãrã incidente, in toate unitãtile liceale. Au fost cazuri de profesori care au refuzat sã ia parte la supravegherea examenului, insã acestia au fost supliniti de alte cadre didactice. Nu cred cã vor fi probleme nici la evaluarea lucrãrilor, si, la fel cum a fost in cazul simulãrii Evaluãrii Nationale, vom finaliza fãrã probleme si aceastã actiune’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. Revenirea in fortã a iernii se pare cã a avut un rol in ceea ce priveste prezenta elevilor prima probã a simulãrii Bac-ului. Fatã de anul trecut, in judetul Vaslui, numãrul de absenti a fost cu circa 40% mai mare. Astfel, din randul elevilor de clasa a XI-a de la cursurile de zi au lipsit 242 de candidati, din totalul 3.125 elevi inscrisi, respectiv 7,74%. În schimb, absenteismul a fost mai mare, de 9,1%, in randul celor din ultimul an de liceu, 267 dintre candidati, din totalul celor 2.934 elevi de clasa a XII-a de la cursuile de zi inscrisi. Cel putin teoretic, acestia ar fi trebuit sã fie mai interesati de aceastã verificare a cunostintelor, cu doar trei luni inainte de adevãratul examen, fatã de colegii lor din clasa a XI-a, care mai au un an panã panã vor sustine la randul lor Bacalaureatul. Simularea continuã miercuri cu proba obligatorie a profilului, sustinutã la matematicã sau istorie, urmatã joi, doar pentru elevii clasei a XII-a, de proba la alegere a profilului si specializãrii. Rezultatele vor fi anuntate la nivelul fiecãrei unitãti pe data de 30 martie si, la fel ca in cazul simulãrii evaluãrii nationale, notele obtinute nu se trec in catalog, decat la dorinta expresã a elevului.