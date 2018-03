Culturã politicã si o faptã bunã!

joi, martie 22, 2018, 3:00

Cand am lansat initiativa legislativã ‘Constitutia – Busola Democratiei’, am avut in minte constant componenta de stimulare a dorintei de invãtare despre conceptele folosite in politicã. Am realizat de la inceput cã initiativa trebuie sustinutã si prin actiuni concrete din partea mea, prin care sper sã ofer un exemplu si altor cetãteni cu simt civic ce vor sã se implice si sã modeleze modul in care va arãta societatea pe viitor. Atunci cand eram in scoala generalã sau in liceu, mi-as fi dorit sã am pe cineva care sã imi explice pe scurt informatii despre politicã. Desi informatia se aflã astãzi la un click distantã, interesul tinerilor trebuie stimulat. De aceea, am decis sã trimit adrese cãtre toate scolile si liceele din judetul Vaslui pentru a-mi arãta disponibilitatea de a conversa cu elevii despre institutii, despre stat, despre politicã, fãrã nici o componentã partizanã. Mi-am oferit disponibilitatea si astfel astept sã fiu contactat de cãtre directorii scolilor, despre care sunt convins cã sunt mai mult decat interesati sã aibã elevi care inteleg cum functioneazã societatea. În altã ordine de idei, in data de 16 martie 2018, alãturi de colegii mei de la Uniunea Salvati Romania – Filiala Vaslui, am mers si am donat sange. Pe langã satisfactia personalã de a face o faptã bunã, ne exprimãm speranta cã gestul nostru va contribui, cel putin indirect, la salvarea vietii unor pacienti, atunci cand va fi nevoie. Personalul medical a atras atentia in numeroase randuri cã stocurile de sange sunt la un nivel scãzut, in special pentru grupe precum B3 negativ, de aceea sperãm cã si alti cetãteni vor urma exemplul nostru si vor merge sã doneze. Operatiunile medicale trebuie evident lãsate in sarcina medicilor, insã donatul de sange este o modalitate prin care, pe langã suportul moral, putem sã ii sprijinim si direct pe medici. Pentru cã centrul de transfuzii sanguine din Barlad este unicul de acest fel din judetul Vaslui iar distanta, adesea nerezonabilã, este un factor ce impiedicã cetãtenii din alte orase spre a face un astfel de act de altruism, m-am adresat prin intermediul unei intrebãri ministrului Sãnãtãtii, prin care i-am solicitat sprijinul pentru aducerea in orasele judetului Vaslui a unor centre mobile de transfuzie, dorind sã mã implic direct in aceastã operatiune. Panã cand voi reusi sã contribui la aducerea centrelor mobile, si panã cand va fi deschis un nou centru in judetul Vaslui, toti cetãtenii ce doresc sã facã o faptã bunã pot dona la centrul din Barlad, si ii incurajez puternic sã facã o faptã bunã!

Mihai Botez, deputat USR de Vaslui