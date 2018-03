Culmea prostiei: sã copiezi la simulare!

joi, martie 22, 2018, 3:00

Un elev vasluian a reusit performanta de a fi eliminat, dupã ce a fost prins copiind, de la un examen fãrã mizã, la care notele nu sunt trecute în catalog, simularea Bacalaureatului. În afara acestui incident, a doua probã, cea obligatorie, din cadrul simulãrii a decurs normal, inclusiv din punctul de vedere al prezentei la examen.

A doua probã din cadrul simulãrii Bacalaureatului 2018, cea obligatorie, sustinutã, in functie de profil, la matematicã sau istorie, a adus si o premierã. Un elev al Colegiului Economic ‘Anghel Ruginã’ din Vaslui a fost eliminat din examen, dupã ce a fost copiind, folosindu-se de un telefon mobil. Probabil, elevul nu a crezut cã simularea se va desfãsura in aceleasi conditii ca adevãratul examen, inclusiv in ceea ce priveste supravegherea video, si a fãcut, la randu-i o repetitie. Chiar dacã, teoretic, respectivul elev nu riscã nici o sanctiune, el si colegii sãi stiu acum ce-i asteaptã la adevãratul Bacalaureat dacã vor fi prinsi incercand sã fraudeze examenul. În rest, proba de ieri s-a desfasurat normal in toate liceele vasluiene, exceptand doar un absenteism ceva mai mare in randul elevilor de clasa a XI-a si mai scãzut la cei de clasa a XII-a fatã de proba anterioarã. Astfel, au fost prezenti la simulare 2.847 elevi dintre cei 3.125 elevi de clasa a XI-a de la cursul de zi inscrisi, cu 36 de candidati mai putini fatã de proba de limba si literatura romanã, desfãsuratã luni. În schimb, alti 17 elevi de clasa a XII-a s-au alãturat colegilor lor la simulare, in total, la proba obligatorie fiind prezenti 2.684 de elevi din totalul celor 2.934 inscrisi, respectiv un procent de 91,2%. Astãzi are loc ultima probã a simulãrii Bacalaureatului 2018, destinatã doar elevilor din ultimul an de liceu, cea la alegere in functie de profilul si specializare. Rezultatele obtinute la simulare vor fi anuntate la nivelul fiecãrei unitãti pe data de 30 martie.