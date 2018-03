Crescãtorii de bovine, pusi sã dea banii înapoi!

vineri, martie 23, 2018, 3:00

Pentru cã efectivul de animale pentru care APIA a plãtit subventie specificã pentru anul 2017 este mai mare decât cel calculat initial, subventiile acordate pentru unele mãsuri au fost recalculate, reiesind valori mai mici decât cele primite deja de crescãtori. În aceste conditii, crescãtorilor de vaci de lapte, de taurine din rase de carne si metisi ai acestora ori care au accesat Ajutorul National Tranzitoriu – Schema decuplatã de productie, specia bovine sector carne, li se va opri diferenta din subventiile pe acest an. De la crescãtorii vasluieni de bovine, APIA va avea de recuperat peste 100.000 de euro!

În acest an, o parte din zootehnisti vor fi pusi intr-o situatie ineditã, nemaiintalnitã de cand APIA a inceput sã acorde, din fonduri europene, subventii in agriculturã. Din cauza unor calcule gresite, unii crescãtori de bovine vor trebui sã returneze o parte din ajutorul de stat aferent anului 2017, primit deja. Practic, in noiembrie anul trecut, inainte de inceperea plãtii avansurilor din subventiile in agriculturã, APIA a calculat cuantumul subventiilor pe baza numãrului de animale existent atunci in baza de date. ‘În perioada 12-16 martie 2018, APIA a reanalizat datele extrase din sistem si astfel a rezultat cã existã efectiv mai mare de capete care ar trebui luat in calcul, in vederea incadrãrii in plafonul financiar alocat Romaniei. Astfel, s-a impus o recalculare a cuantumului stabilit initial pe cap de animal, numai pentru unele scheme de ajutoare de platã’, explicã APIA, in comunicatul de presã postat pe site-ul institutiei. Cum sumele acordate Romaniei de cãtre UE pentru Campania 2017 erau deja stabilite la 147,55 milioane euro, alocare financiarã aferentã Sprijinului cuplat in sectorul zootehnic, si 176,06 milioane euro, pentru ajutoare nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, cuantumurile subventiilor, pentru patru dintre schemele de platã au fost diminuate, iar crescãtorii de animale care au primit deja banii, vor trebui sã returneze diferenta. Este vorba de crescãtorii de vaci de lapte, care vor trebui sã returneze cate 40,8945 euro/cap de animal, dupã ce cuantumul sprijinului cuplat de care au beneficiat a fost diminuat de la 442,0754 euro/cap de animal la 401,1809 euro/cap de animal. La fel, crescãtorii de bovine care au accesat Ajutorul National Tranzitoriu – Schema decuplatã de productie, specia bovine sector carne (ANT8), care, din cauza diminuãrii cuantumului subventiei de la 88,6852 euro/cap de animal, la 86,3629 euro/cap de animal, vor trebui sã returneze cate 2,3223 euro/cap de animal. Cea mai mare diferentã de returnat, cate 73,3991 euro/cap de animal, este in cazul crescãtorilor de taurine din rase de carne si metisii acestora, pentru care subventia a fost diminuatã de la 519,9658 euro/cap de animal la 446,5667 euro/cap de animal. O altã categorie de crescãtori afectatã de calculele gresite ale mai marilor de la APIA este cea a crescãtorilor de bivolite de lapte, insã in judetul Vaslui nu au fost solicitate astfel de subventii. În schimb, sunt crescãtori de bovine care au primit subventii pentru 278 de taurine din rase de carne, 983 de vaci de lapte sau 19.612 animale, pe ANT8! În total, la nivelul judetului Vaslui, APIA va avea de recuperat nu mai putin de 106.000 euro! ‘Aceastã situatie este generalizatã la nivelul intregii tãri. Crescãtorii afectati de aceste modificãri ale cuantumului ajutoarelor aferente Sprijinului cuplat si Ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic nu vor trebui totusi sã vinã la APIA cu banii. Aceste diferente urmeazã a le fi oprite din subventiile ce le vor accesa prin Campania de depunere a cererilor unice de platã 2018. Este vital ca acestia, la fel ca toti fermierii, sã respecte programarea conform invitatiei primite de la APIA, si in special sã depunã cererile inainte de data de 15 mai, termenul final a Campaniei 2018’, a declarat Rãzvan Artene, directorul executiv a APIA Vaslui.