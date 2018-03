Consilierii «mârâie» la maidanezii Bârladului

vineri, martie 30, 2018, 3:00

Exasperati de numãrul parcã tot mai mare de câini fãrã stãpân care hoinãresc pe strãzile Bârladului, dar si de numãrul urias de reclamatii pe care le primesc, alesii locali au cerut ceea ce primarul Dumitru Boros solicitã de luni bune: rezolvarea urgentã a problemei.

Ce-i drept, unii alesi locali au luat atitudine, la finalul plenului sedintei ordinare din aceastã lunã, la Capitolul „Diverse”. Cel care a spart ghea- ta a fost liberalul Cezar Toporas. Acesta si-a început pledoaria cu o mãrturisire sincerã, adresatã colegilor: e la curã de slãbire si nu mai poate face exercitiile de alergare pe care si le-a impus de teama maidanezilor care îsi fac de cap prin tot orasul. „Vreau sã alerg, însã pe oriunde m-as duce, dau de haite de câini. Nu se mai poate asa! Te ia si frica când vezi atâtia câini liberi pe strãzi. Haideti sã gãsim urgent solut ii pentru a-i lua de pe strãzi. Solutii umane, în primul rând! Nu cred cã nu se poate face ceva în privinta acestor animale, atât timp cât existã disponibilitate si, mai ales, oameni capabili. Eu vã spun, stimati colegi, cã începând de astãzi, dacã nu se face ceva, voi vorbi la fiecare sedintã de plen despre acest subiect. Si voi vorbi pânã ce nu vor mai fi câini pe strãzi, indiferent cã sunt cu sau fãrã stãpân, lãsati liberi sã se împerecheze sau abandonati definitiv de niste concitadini care nu înteleg ce înseamnã sã trãiesti civilizat”, a spus liberalul Cezar Toporas. Imediat, din salã, au venit mai multe reactii de aprobare a discursului tocmai enuntat si, mai în glumã, mai în serios, unii colegi consilieri de-ai lui Toporas chiar au recunoscut printre dinti cã si ei s-au trezit în situatia de a se teme sã meargã pe strãzi din cauza maidanezilor. Alti alesi, în schimb, au cerut ca, de acum înainte, la fiecare sedintã sã fie prezent si un reprezentant al asociatiei care se ocupã de capturarea maidanezilor, pentru a prezenta un raport de activitate, cel putin lunar. Însã, ca de fiecare datã, cel mai supãrat pe aceastã situatie – dar se pare si singurul care are de-a face zilnic cu zeci de reclamatii de la localnici – s-a dovedit a fi din nou primarul Dumitru Boros. Edilul a explicat, încã o datã, cât de nemul- tumit este de activitatea de ecarisaj, în raport cu situatia din teren, motiv pentru care va propune consilierilor sã analizeze foarte atent prelungirea contractului pe care primãria îl are încheiat cu asociatia respectivã. „Domnilor, asa cum v-am mai spus, asta este capacitatea asociatiei. Atât poate captura, atât poate da spre adoptie. Însã ne este tot mai clar cã, în acest ritm, nu vom scãpa prea curând de aceastã problemã. Prin contract, asociatia s-a angajat ca în doi ani sã o rezolve. Iatã, mai sunt douã luni si se împlinesc doi ani iar dupã aceastã perioadã vã voi întreba dacã sunteti multumiti de cum s-a lucrat si implicit dacã vreti sã mai le prelungim contractul. În ce ne priveste pe noi, cei din primãrie, am fãcut zeci de controale la padocuri iar constatãrile le vom anunta la finalul contractului…”, a spus, vizibil iritat, primarul Boros. Si, la drept vorbind, asociatia care gestioneazã ecarisajul chiar nu poate face mai mult decât a demonstrat deja. Cel mai probabil, în acest caz, se poate vorbi despre un plan de management defectuos gândit, având în vedere cã de la Consiliul Local au plecat lunar întocmai sumele cerute de asociatie. Ori, aceasta nu a luat în calcul – sau poate nu a dorit sã afle – numãrul exact al câinilor fãrã stãpân de pe strãzile orasului, la care se adaugã, evident, rata de reproducere, cea de refuz din partea proprietarilor de câini de a-si a-si steriliza animalele si mai ales rata de inconstientã a celor care îi hrãnesc si adãpostesc prin scãri de bloc sau tot felul de constructii improvizate din preajma propriilor locuinte. Iar la toate acestea, întradevãr, poate e cam mult sã li se cearã localnicilor un… trai civilizat.