Concert extraordinar de Ziua Internationalã a Femeii

joi, martie 8, 2018, 3:00

Cele mai frumoase capodopere vocale si instrumentale clasice, pop si pop-opera, coloane sonore din filme celebre si duete de exceptie – aceste sunt ingredientele unei premiere de o deosebitã tinutã artisticã pe care membrii Filarmonicii ‘Paul Constantinescu’ din Ploiesti, la initiativa Primãriei municipiului Vaslui, o vor oferi publicului local pe data de 8 martie 2018. Concertul va fi sustinut pe o scenã special amenajatã, in cadrul Sãlii Polivalente Vaslui, sub egida ‘CONCERTUL PRIMÃVERII’, avandu-i ca protagonisti pe Cezar Ouatu, Nico, Romeo Zaharia si Doina Morosanu. Cei patruzeci de instrumentisti ai Orchestrei Filarmonicii ‘Paul Constantinescu’ din Ploiesti vor asigura, pentru douã ore, un regal muzical, sub bagheta dirijorului Zefir Brezeanu. Nu vor lipsi surprizele unui eveniment-unicat: colaborãri muzicale ale tinerilor vasluieni cu rezultate notabile la nivel national cu artistii Orchestrei Filarmonicii din Ploiesti vor fi aduse pe scena vasluianã intr-un concert integral live. Filarmonica ‘Paul Constantinescu’ PLOIESTI este una dintre cele mai prestigioase institutii de culturã din Romania. Recunoscutã pe plan national si international multumitã reprezentatiilor profesioniste ale artistilor acesteia, care sunt apreciate intotdeauna de cãtre public si presa de specialitate, filarmonica s-a infiintat in 1952, din initiativa unui grup de iubitori ai muzicii simfonice.