Chiriasii din blocurile ANL nu vor sã rateze creditele Prima Casã

marți, martie 20, 2018, 3:00

Peste 15 familii de tineri care locuiesc cu chirie in blocurile ANL din Zona Industrialã asteaptã sã isi cumpere apartamentele. Nicu Palade, directorul SC Locativa Vaslui SRL, a spus cã, atunci cand plãtesc chiria, oamenii se intereseazã cand pot cumpãra locuintele. În prezent, Primãria Vaslui a finalizat operatiunea de intabulare in cartea funciarã a celor trei blocuri ANL si s-a trecut la faza de apartamentare. ‘Sperãm cã intabularea pentru fiecare apartament sã se finalizeze cat mai repede, iar in functie de acest lucru, se va da drumul la vanzãri. Cand se va termina operatiunea cadastralã, noi vom anunta toti locatarii din aceste blocuri. Intabularea blocurilor se face cu fonduri din bugetul local. Trãiesc aici familii tinere si doresc sã cumpere, sã isi ia credite, de regulã prin programul Prima Casã. Statul le-a pus la dispozitie apartamente elegante, spatioase, cu toate utilitãtile la dispozitie, iar acestea pot fi achizitionate la preturi mai mici decat pe piata liberã’, a precizat Nicu Palade. Pretul de vanzare pe metrul construit este stabilit de ANL, dupã care se face o evaluare la nivel local si se dã acordul pentru tranzactionare. În Zona Industrialã sunt trei blocuri ANL, cu cinci scãri, care au in total 80 de apartamente.

27 de apartamente ANL, vândute

În perioada 2013 – 2016, in calitate de administrator de spatii locative, Locativa SRL Vaslui a vandut 27 de apartamente ANL, din care 12 numai in anul 2016. Au fost cumpãrate de cãtre chiriasi garsoniere, apartamente cu douã sau trei camere. În zona Traian, un apartament ANL cu trei camere are un pret de circa 100.000 de lei. Locativa Vaslui SRL este imputernicitã sã vandã cãtre persoane fizice locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite in baza legislatiei privind infiintarea ANL. ‘Singura conditie pentru a cumpãra apartamentul este ca respectivul cumpãrãtor sã nu mai aibã o altã proprietate. Cumpãrãtorul prezintã dosarul si incheie un antecontract cu noi. Cu acest dosar care contine fisa cadastralã si alte acte se merge apoi la notarul public si la bancã’, a explicat Nicu Palade. Ulterior, la notarul public se incheie o promisiune de vanzare, iar dupã ce banca comercialã aprobã creditul, se finalizeazã actele de vanzare cumpãrare. Practic, cumpãrãtorul vireazã la Locativa intrega sumã pentru plata apartamentului, urmand ca acesta sã achite apoi imprumutul imobiliar contractat la institutia financiarã.

Start la Prima Casa 2018!

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a lansat Programul Prima Casa 2018. În premierã, in acest an alocarea plafonului total intre finantatorii participanti in Programul Prima Casã a fost realizatã cu aplicarea criteriilor si procedurii de evaluare a activitãtii desfãsurate de finantatori in anul 2017, in functie de ponderea garantiilor acordate de fiecare finantator in totalul garantiilor acordate in cadrul programului in anul precedent. În acest fel, se asigurã implementarea unui criteriu calitativ, de optimizare a procesului de accesare a programului de cãtre beneficiari. Programul Prima Casã 2018 va fi derulat prin intermediul a 15 bãnci finantatoare. Noua strategie de alocare a plafoanelor se aliniazã cu reducerea gradualã a interventiei statului in procesul de creditare ipotecarã prin garantare, in contextul dezvoltãrii pietei creditului ipotecar si a cresterii accesului populatiei la produsele standard ale bãncilor. Plafonul total al garantiilor ce pot fi emise in anul 2018 este in cuantum de 2 miliarde lei si a fost aprobat in data de 15 ianuarie 2018.