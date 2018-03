Carpe diem sau reflexul persan al surâsului lui Horatius

vineri, martie 30, 2018, 3:00

O nouã conferintã din seria ‘Dupã-amiezi culturale la Vaslui’ a avut loc, miercuri, la Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui. Sala TinArt a devenit aproape neincãpãtoare, persoane de toate varstele fiind prezente pentru tema ‘Carpe diem sau reflexul persan al surasului lui Horatius’. Coordonatorul seriei, prof. univ. dr. Constantin Dram, l-a invitat pentru publicul vasluian pe traducãtorul si orientalistul Gheorghe Iorga, care a a pus fatã in fatã doi importanti poeti, unul pãgan, Horatius, si unul musulman, Omar Khayyam, in a cãror operã poeticã gãsim cunoscutul motiv ‘Carpe diem’. Profesorul Gheorghe Iorga a fãcut o paralelã intre cei doi poeti, punctand atat asemãnãri, cat si deosebiri. Dacã, de pildã, la autorul Rubaiatelor, acest Carpe diem se petrece sub semnul urgentei si este vorba despre un efect, la Horatius este o cauzã. Printre asemãnãrile dintre cei doi se numãrã educatia de care au avut parte, lipsa concesiilor politice, faptul cã ambii au scris ‘o poezie epicurianã, dar cu accente stoice’, au trãit vremuri tulburi si, totusi, n-au creat o poezie tragicã, ci ‘creeazã acest Carpe diem, aceastã retragere in interior’. Una dintre cele mai memorabile deosebiri este aceea cã Horatius a crezut in nemurirea sa ca poet, in posteritatea sa, pe cand Omar Khayyam nu a fãcut acest lucru. ‘Astfel de evenimente au rolul de a incununa viata culturalã a municipiului nostru. Prin culturã, educatie, stiintã, toate natiunile au reusit sã se mentinã. Acesta este motivul pentru care nu vom inceta sã facem aceste dupã-amiezi culturale la Vaslui’, a spus Gelu Voicu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui.

* Bibliotecar Alina Tanasa, Biblioteca Judeteana aN. M. Spatarul” Vaslui