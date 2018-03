Cariera militarã, o alegere inspiratã

joi, martie 29, 2018, 3:00

Ministerul Apãrãrii Nationale, prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judetean Vaslui, continuã activitatea de recrutare a candidatilorbãrbati si femei, cu domiciliul in judetul Vaslui. Structura specializatã in domeniu, care se ocupã de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militarã, aduce la cunostinta celor interesati cã pentru anul de invãtãmant 2017- 2018 au fost suplimentate cifrele de scolarizare pentru formarea subofiterilor in activitate, pe filiera indirectã, arma administratie, specialitatea gestionar 50 locuri. Candidatii trebuie sã indeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii: sã aibã varsta de cel mult 40 de ani impliniti in anul 2018; sã fie absolvent al unei institutii de invãtãmant postliceal sau universitar (in orice domeniu). Termenul limitã de intocmire a dosarelor de candidat (inclusiv efectuarea vizitei medicale) este 24 aprilie 2018. Pentru informatii detaliate, consiliere si inceperea procesului de recrutare, cei interesati sunt invitati sã se prezinte la sediul Biroului informarerecrutare, situat pe strada Decebal nr. 16, in clãdirea Centrului de resurse pentru afaceri Vaslui, etaj I, camera 8, zilnic, de luni panã vineri, intre orele 08.3016.30, marti, intre orele 10.30-18.30. Informatii se pot obtine la numerele de telefon 0235/315309 sau 0720/053281. Detalii suplimentare se gãsesc si pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apãrãrii Nationale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro.