Canalizarea Munteni Podeni, în etapa Â50%

vineri, martie 16, 2018, 3:00

Lucrãrile la canalizarea menajerã si pluvialã din cartierele Munteni si Podeni din Bârlad – finalizate deja în proportie de peste 50% – au fost reluate odatã cu îmbunãtãtirea vremii, dupã ce s-a muncit, atât cât s-a putut, chiar si pe timpul iernii.

Astfel, din 22 de kilometri liniari de canalizare, deocamdatã, 4 au fost deja receptionati, iar alti 7 urmeazã, in cel mai scurt timp. S-au montat aproape 56% din numãrul total de bazine colectoare, au fost construite peste 55% din totalul cãminelor iar racordurile au fost realizate in proportie de 61%. În paralel, s-a lucrat si la amenajarea a patru statii de pompare a apelor uzate, finalizate deja in proportie de 65%. În consecintã, dupã cum s-a preconizat, termernul de doi ani pentru finalizarea investitiei ar putea fi respectat fãrã probleme. În plus, toatã distanta receptionatã, care ulterior a si fost preluatã in proprietate de oras, prin hotãrari de Consiliu Local, a si fost imediat datã in folosintã. Dacã se lucreazã in acelasi ritm ca si panã acum, dupã cum au apreciat, atat beneficiarul, cat si constructorul, nu vor fi probleme la respectarea termenelor din contract, astfel incat obiectivul ar trebui sã fie realizat in totalitate panã la finele acestui an. Dacã acest termen nu va fi depãsit, municipalitatea va putea trece astfel la urmãtoare etapã, respectiv refacerea imediatã a tramei stradale. Reamintim cã valoarea totalã a investitiei este de aproximativ 10 milioane lei (bani imprumutati de oras de la CEC Bank) si prevede realizarea canalizãrilor manejerã si pluvialã pe 31 de strãzi din cartierul Munteni si pe alte 42 din Podeni. În total, 2.400 de familii vor beneficia de acest proiect, care mai are prevãzutã si construirea a patru mari statii de pompare a apelor uzate si pluviale.