Cam atâta matematicã au stiut!

Chiar dacã a avut doar rol de verificare a cunostintelor si de obisnuire a elevilor cu conditiile unui examen adevãrat, notele nefiind trecute în cataloage, simularea Evaluãrii Nationale nu a fost luatã în serios de multi dintre candidati. Probabil (si) asa se explicã procentul extrem de mic, de doar 37,32%, al promovabilitãtii din acest an. Elevii de clasa a VIII-a au capotat în principal la matematicã, materie la care doar 24,07% dintre candidati au luat note de trecere! Dacã la nivel national au fost totusi înregistrate 18 medii de 10, în Vaslui, au fost acordate doar 6 note maxime, toate la românã.

Indiferent de motive (simularea a fost organizatã mai devreme, elevii nu au trecut incã la recapitularea generalã a materiei ori anuntarea unor proteste sindicale sau chiar boicotarea examenelor), rezultatele obtinute de elevii vasluieni de clasa a VIII-a au fost mai slabe decat cele inregistrate anul trecut. Doar 37,32% dintre candidati au reusit sã obtinã medii de trecere, fatã de 40,99% anul trecut. Cel mai ingrijorãtor este faptul cã la matematicã, doar 24,07% din cei 4.029 candidati prezenti la examen au reusit sã ia note mai mari de 5! În schimb, se pare cã Limba si literatura romanã a fost mai accesibilã ori mai bine asimilatã de elevi, dat fiind cã 57,55% dintre viitorii absolventi de gimnaziu au obtinut note peste 5, iar 6 dintre ei au reusit performanta de a lua nota maximã. Dat fiind insã cã la matematicã nu s-a acordat nici o notã de 10, Vasluiul nu are nici un elev cu media maximã intre cele 18 existente la nivel national. Situatia este in ton cu rezultatele obtinute in general de elevii vasluieni, in acest an, promovabilitatea la simulare inregistratã la nivelul judetului fiind cu 10 procente mai micã decat cea de la nivel national. Pentru elevii de clasa a VIII-a si profesori, rezultatele obtinute la aceastã simulare trebuie privite ca un semnal de alarmã, pentru a remedia lacunele in ceea ce priveste cunostintele acumulate, panã la adevãratul examen, care debuteazã pe 11 iunie, cu proba scrisã la limba si literatura romanã. Anul trecut, sa reusit acest lucru, iar promovabilitatea la examenul sustinut in luna iunie a fost cu 30% mai mare decat cel de la simularea din martie. Conform deciziei MEN, in acest an, media obtinutã la Evaluarea Nationalã va conta in proportie de 80%, la admiterea computerizatã la liceu.