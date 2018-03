Cabinetele stomatologice, din nou pe agenda consilierilor judeteni

miercuri, martie 28, 2018, 3:00

CJ Vaslui repune în atentia plenului, spre aprobare, proiectele privind închirierea unui cabinet stomatologic din Codãesti si concesionarea altor cinci cabinete din Vaslui, respinse acum o lunã. Sigurã cã de aceastã datã va întruni numãrul de voturi necesare, conducerea CJ nu a fãcut modificãri în continutul proiectelor, nici la pretul chiriei, nici la durata concesionãrii, punctele cele care au provocat protestele consilierilor liberali.

La sedinta precedentã, din 27 februarie, propunerea de concesionare a unui cabinet stomatologic din comuna Codãesti, situat intr-o clãdire apartinand Centrului Medico-Social, din subordinea CJ, nu a intrunit numãrul necesar de voturi pentru a fi adoptatã. Sub pretextul cã pretul chiriei cerute, 0,5 euro/mp, ar fi mult prea mic, consilierii liberali s-au abtinut de la vot, proiectul de hotãrare intrunind 22 de voturi ‘pentru’ si 8 abtineri. Pentru cã era vorba de un proiect in legãturã cu patromoniul judetului, pentru adoptarea cãruia ar fi fost nevoie de douã treimi, 22 de voturi, din numãrul total de 33, iar 3 consilieri au lipsit motivat, proiectul a cãzut. În aceeasi sedintã si din acelasi motiv, un proiect similar, privind concesionarea a cinci cabinete stomatologice din municipiul Vaslui, din cadrul Clinicii din Copou, a avut aceeasi soartã. De aceastã datã, obiectiile liberalilor au privit durata prea mare, 15 ani, a concesiunii. ‘Dacã peste cativa ani vine un tanãr stomatolog sã profeseze in Vaslui, nu va avea unde, pentru cã noi dãm spatiile in concesiune pe durate mari de timp!’, a obiectat atunci liberalul Gheorghe Viziteu, iar proiectul a fost respins in ciuda celor 22 de voturi ‘pentru’, 2 voturi ‘impotrivã’ si 6 abtineri. Respingerea acestor propuneri de hotãrari a starnit atunci mania presedintelui Dumitru Buzatu, care i-a amenintat pe consilierii liberali cã va explica cetãtenilor cã din cauza lor vor fi privati de aceste servicii medicale. Va fi interesant de vãzut care va fi reactia consilierilor liberali la sedinta CJ, programatã joi, 29 martie, fiindcã proiectele propuse sunt identice cu cele respinse data trecutã, avand acelasi pret de pornire a licitatiei si aceeasi duratã de inchiriere, respectiv concesionare.