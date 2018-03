Boicot ratat

marți, martie 6, 2018, 3:00

Prima probã a simulãrii Evaluãrii Nationale, cea la limba si literatura românã, s-a desfãsurat fãrã probleme în toate scolile din judetul Vaslui. Asta în ciuda faptului cã profesorii membri de sindicat din 71 de scoli vasluiene îsi anuntaserã participarea la protest. Mai mult, parcã pentru a… boicota boicotul, si asa ratat, prezenta elevilor, 95%, a fost una dintre cele mai mari din ultimii ani. Sindicalistii nu dezarmeazã însã: ei sunt siguri ca actiunea lor de protest îsi va atinge scopul cu ocazia corectãrii lucrãrilor.

Sãptãmana trecutã, profesorii vasluieni membri ai sindicatelor afiliate la Federatia Sindicatelor Libere din Învãtãmant (FSLI) au fost consultati cu privire la boicotarea simulãrii Evaluãrii Nationale ca protest impotriva unor promisiuni neonorate la Guvernantilor cu privire la salarizarea si statutul cadrelor didactice si a personalului auxiliar din invãtãmant. La nivelul judetului Vaslui, au semnat pentru participarea la boicot membrii de sindicat din 71 de scoli, din acest punct de vedere fiind pe locul 5 la nivel national, dupã judetele Prahova, Harghita, Buzãu si Cluj. Teoretic, la Vaslui, boicotul simulãrii ar fi trebuit sã aibã loc in de trei ori mai multe scoli decat in Bucuresti, in timp ce in alte 26 de judete, nu a fost nici o scoalã ai cãrei profesori sã fi aderat la acest protest. Chiar dacã membrii de sindicat s-au tinut de cuvant si nu au participat la supraveghere, simularea primei probe, cea la limba si literatura romanã, nu a avut de suferit la nici o scoalã din judet. ‘La nivelul judetului Vaslui, simularea Evaluãrii Nationale s-a desfãsurat in conditii optime in toate institutiile de invãtãmant desemnate in acest scop. Directorii au luat mãsuri ca, la nivelul fiecãrei scoli, sã fie asiguratã supravegherea elevilor in timpul examenului. Prezenta elevilor la proba de limba si literatura romanã a fost de 95%, semn cã acestia au inteles importanta acestei simulãri in vederea adevãratului examen, care conteazã la admiterea la liceul sau scola profesionalã si profilul dorit’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. Chiar dacã se asteptau la un asemenea rezultat, dat fiind cã supravegherea simulãrii poate fi asiguratã si de alte cadre didactice ori auxiliare nemembri de sindicat, sindicalistii incã sperã ca protestul lor sã-si producã efectele. ‘Adevãratul hop al boicotului va fi al corectarea lucrãrilor, ce va fi fãcutã de profesori de specialitate, multi dintre ei membri de sindicat! Eu, dacã voi fi solicitat sã corectez lucrãrile de matematicã la unitatea la care activez, voi refuza acest lucru, si sunt sigur cã si alti colegi vor proceda la fel’, a declarat prof. Sorin Tiplea liderul sindicatului Didactica Vaslui, sindicat la care-si anuntase participarea la boicot profesorii din 15 din cele 60 de scoli inscrise. Rãmane de vãzut dacã sindicalistii vor reusi sã ducã la capãt acest boicot, finalul fiind pe 16 martie, cand ar trebui sã se facã anuntarea oficialã a rezultatelor simulãrii. Cert este un lucru, cu sau fãrã succesul boicotului, problemele cadrelor didactice sau auxiliare din invãtãmant rãman aceleasi, iar FSLI anuntã cã protestele vor continua, chiar si cu o posibilã grevã generalã.