Bibliotecarii scolari, în cãtarea lui Carabinã

joi, martie 8, 2018, 3:00

Cã au fost sau nu interesati, bibliotecarilor scolari din judet li s-a fãcut, ieri, si un pic de educatie bancarã, fiindu-le pre – zentate serviciile oferite de institutia bancarã condusã de col. (r) Constantin Cãtãlin Carabinã. Astfel, cei circa 80 de bibliotecari care urmau sã asiste la un seminar de formare profesionalã, organizat la Casa Corpului Didactic, au fost chemati cu un sfert de orã mai devreme, pentru a le fi adus la cunostintã faptul cã pot face credite de refinantare ori de consum la institutia financiarã condusã de fostul sef al Centrului Militar Judetean (CMJ). Totul a avut loc într-o institutie a statului, cu acceptul conducerii acesteia, în avanpremiera unei actiuni la care prezenta a fost obligatorie!

Profitand incã de relatiile pe care le avea pe cand conducea CMJ Vaslui, colonelul (r) Constantin Cãtãlin Carabinã promoveazã in orice imprejurare serviciile serviciile institutiei financiare pe care o conduce. Ieri, bibliotecarii scolari si responsabilii Centrelor de Documentare si Informare din judet, chemati mai devreme la un curs de formare profesionalã organizat de Casa Corpului Didactic (CDD) Vaslui, au fost obligati sã asiste la prezentarea, de cãtre colonelul Carabinã, a creditelor de refinantare si a celor de consum oferite de institutia bancarã pe care acesta o conduce. Fãrã indoialã, informatiile prezentate de Carabinã sunt de interes pentru cei care au credite ori doresc sã le refinanteze. Nu insã si metoda insã prin care si-a asigurat audienta, prin ‘insinuarea’ intr-o actiune a unei institutii a statului, la care care prezenta a fost obligatorie. Una e sã pui niste materiale promotionale, care sã e sã poatã fi luate de cei interesati, cu totul alta e sã pui niste oameni, veniti din tot judetul, sã asiste la o prezentare, cu complicitatea conducerii unitãtii. Poate pentru nu fi asociat cu aceasta, directorul CCD, Cristinel Popa, a evitat sã fie prezent. Oricum, este destul de clar cã, pentru a-si tine prezentarea, Carabinã a avut acordul conducerii institutiei gazdã. O dovadã este si ora comunicatã participantilor, 9.45, seminarul incepand, de fapt, la 10.00. Dupã iesirea la pensie, fostul sef al CMJ Vaslui, col (r) Constantin Cãtãlin Carabinã si-a cultivat relatiile pe care le avea. A cochetat o perioadã cu politica, fiind chiar desemnat, in 2008, candidat al PNG la Camera Deputatilor. Ulterior, s-a inscris in Partidul Conservator, unde a ajuns panã pe pozitia de presedinte al Organizatiei Municipale Vaslui si vicepresedinte a Organizatiei Judetene, tintind chiar spre functia de presedinte. Dupã ce, in 2012, i s-a retras sprijinul politic din partea acestui partid, colonelul Carabinã a migrat la UNPR, pentru ca, doi ani mai tarziu, sã lase deoparte politica in favoarea mediului de afaceri privat, devenind directorul filialei Vaslui a unei institutii financiare.