Bibliotecarii scolari, formati profesional în promovarea proprietãtii intelectuale

joi, martie 8, 2018, 3:00

În luna februarie, Casa Corpului Didactic Vaslui a incheiat un protocol de colaborare cu institutia similarã din Bucuresti, pentru organizarea de actiuni comune de informare si formare profesionalã. O primã astfel de actiune s-a derulat, ieri, la Vaslui, prin organizarea unui seminar de formare profesionalã a bibliotecarilor scolari si a responsabililor Centrelor de DocumentareInformare din judet privind promovarea proprietãtii intelectuale. Prezentarea a fost fãcutã de prof. Laura Rudeanu, formator national pentru formarea personalului didactic auxiliar din invãtãmantbibliotecari scolari, din cadrul CCD Bucuresti. Ea a subliniat rolul formãrii continue a bibliotecaror in vederea modernizãrii serviciilor oferite de bibliotecile scolare si in promovarea de strategii noi in sustinerea imaginii si rolul acestor institutii. La activitate au participat circa 80 de bibliotecari scolari si responsabili CDI din judet care, astfel, au putut afla noutãtile legislative in ceea ce priveste promovarea proprietãtii intelectuale, in special a componentei privind drepturile de autor. ‘Este o activitate didacticã care are menirea de a familiariza bibliotecari scolari si responsabili CDI din judet cu acest domeniu, al dreptu rilor de autor si promovãrii proprietãtii intelectuale. Consider cã acest curs de formare profesionalã este binevenit din punct de vedere a temei alese, iar colegii mei au astfel ocazia sã asiste la o prelegere fãcutã de un specialist in domeniu. Mai mult, demarãm noul protocol incheiat cu CCD Bucuresti, care, pe viitor, va continua cu actiuni comune, avand ca scop promovarea inovatiei si a reformei in educatie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personalã si profe sio nalã a personalului din invãtãma n tul preuniversitar in corelatie cu standardele profesionale pentru profesi unea didacticã, adicã insãsi misiunea Casei Corpului Didactic’, a declarat Liviu Munteanu, coordonatorul bibliotecarilor scolari vasluieni si initiatorul actiunii. Si, pentru cã seminarul s-a desfãsurat chiar inainte de 8 Martie, la sfarsitul dezbaterilor, invitatele au asistat la un spectacol artistic de poezie si muzicã folk dedicat Zilei Femeii, sustinut de prof. Doina Nica si Gheorghe Lupan.