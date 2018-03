Bãtãusii din Zorleni au vrut sã fie cercetati în libertate

miercuri, martie 21, 2018, 3:00

Mânati de dorinta de rãzbunare, doi frati din Zorleni, Lucian si Stefan-Petrut Balan, aproape au omorât în bãtaie doi consãteni, tatã si fiu, ambele victime suferind grave traumatisme craniene. Cei doi par sã nu fie constienti de gravitatea acuzatiilor de tentativã de omor aduse de procurori, cerând judecãtorilor Tribunalului Vaslui sã fie plasati în libertate sau, în cel mai rãu caz, în arest la domiciliu. Magistratii nu au fost de acord, si i-au trimis în arestul preventiv al IPJ

Doi frati din Zorleni, Lucian si Stefan-Petrut Balan, in varstã de 28, respectiv 20 de ani, s-au certat, sambãtã dimineatã, cu un consãtean, dupã care, nervosi, s-au pus pe bãut. Cateva ore mai tarziu, l-au vãzut pe Gheorghitã Darzu, socrul celui cu care avuseserã cearta, intrand in curtea unui vecin, insotit de fiul sãu, Marian. Cei doi frati Balan, insotiti de un nepot al lor, minor, au pus mana pe furci si topoare, au pãtruns in curtea vecinului si iau luat lã bãtaie pe cei doi Darzu. Dupã ce s-au rãcorit, cei trei agresori au plecat, lãsand in urmã o scenã greu de descris, nu inainte de a fura drujba victimelor. Vecinii au chemat ambulanta, medicii constatand cã ambele victime suferiserã mai multe traumatisme craniene si alte contuzii, cel mai grav fiind Gheorghitã Darzu, care avea craniul practic despicat in urma unei lovituri de topor primite. Acesta a fost transportat de urgentã la Spitalul de neurochirurgie din Iasi, unde a intrat imediat in operatie, datã fiind starea sa foarte gravã. Fiul acestuia, Marian, care, la randu-i a primit mai multe lovituri in zona capului, a fost internat la Spitalul municipal din Barlad. Cazul a ajuns in atentia procurorilor Parchetului de pe langã Tribunalul Vaslui, care, pe baza actelor medicale, au considerat cã viata victimelor a fost pusã in pericol si, drept urmare, au decis retinerea celor doi frati agresori si au propus Tribunalului Vaslui arestarea lor preventivã. Cererea a ajuns pe masa instantei luni, Lucian si Stefan-Petrut Balan fiind acuzati de comiterea a cate douã infractiuni de tentativã de omor, la care se adaugã acuzatiile de violare de domiciliu si furt calificat. În fata judecãtorilor, cei doi inculpati au dat dovadã de mult tupeu, alimentat in special de fratele mai mare, Lucian, ce avea mai multe condamnãri la activ, lucru care i-a adus o pedeapsã insumatã de sase ani si jumãtate de inchisoare, fiind eliberat conditionat in urmã cu ceva mai mult de un an. Astfel, in ciuda gravitãtii acuzatiilor, cei doi au cerut judecãtorilor, nici mai mult nici mai putin, sã fie lãsati in libertate, sub control judiciar, sau mãcar sã fie plasati in arest la domiciliu. Judecãtorii au ignorat aceste cereri si au decis arestarea preventivã, pentru 30 de zile, a celor doi frati bãtãusi din Zorleni.