miercuri, martie 7, 2018, 3:00

A sasea editie a Competitiei nationale de educatie financiarã Bani pentru scoala ta™ aduce din nou finantãri de pânã la 10.000 de euro pentru liceele din România.

Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar si absolventi, profesori, pãrinti si alti sustinãtori ai unitãtilor de invãtãmant pot castiga pentru scolile lor finantãri de panã la 10.000 de euro, dacã urmeazã in perioada 1 martie – 31 martie 2018 trainingurile online gratuite de educatie financiarã – modulele Bani™ si Banii pe net™ – disponibile pe site-ul Competitiei, www.banipentruscoalata.ro. Fiecare liceu este inregistrat automat in Competitie odatã cu inscrierea elevilor si sustinãtorilor sãi in training si acumuleazã EUROpuncte pentru fiecare persoanã care urmeazã modulele online si completeazã testul de verificare a cunostintelor. Sãptãmanal, pe site-ul www.banipentruscoalata.ro, va fi anuntat clasamentul intermediar al liceelor sustinute in Competitie. Institutia de invãtãmant cu cel mai mare numãr de sustinãtori va beneficia de un premiu constand intr-o sumã in euro egalã cu numãrul acestora, in limita a 10.000 de euro. De asemenea, vor primi premii si primele trei scoli care vor atrage primii 1.000 sustinãtori fiecare. Premiile vor fi folosite exclusiv pentru modernizarea scolilor, dotarea laboratoarelor, a claselor, achizitia de echipamente sau resurse educationale. Editia curentã a Competitiei nationale Bani pentru scoala taÏ este organizatã de Junior Achievement (JA) Romania in cadrul programului national de Educatie financiarã JA – modulele blended learning BaniIQÏ si Banii pe netÏ, ce au ca scop formarea abilitãtilor de administrare eficientã a resurselor financiare si de a lua decizii responsabile. Programul este sustinut de Visa si bãncile partenere. În editia precedentã, peste 35.000 de elevi, profesori, pãrinti si alti membri ai comunitãtilor locale au participat la Competitie si au avut acces la informatii esentiale despre bugetul personal, venituri, cheltuieli, investitii si relatia cu banca, dar si despre eCommerce, drepturile celor care cumpãrã online, securitatea in mediul online, taxe si impozite. ßExperientele si informatiile acumu – late prin parcurgerea training-urilor reprezintã o importantã gamã de notiuni care mã va indruma in viatã spre cele mai bune decizii pe plan financiar. Ocazia de a aduce o contributie fatã de laboratoarele de informaticã, in care imi petrec cea mai mare parte a timpului, m-a incantat de la bun inceput si m-a mobilizat sã conving tot mai multe persoane sã parcurgã aceste training-uri’, a declarat Aldea Alina, elevã la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Galati. Pe parcursul primelor cinci editii ale Competitiei nationale Bani pentru scoala taÏ, JA Romania a investit, prin sustinerea Visa si a bãncilor partenere, peste 150.000 de RON in modernizarea scolilor si liceelor. Mai multe informatii despre competitie, traininguri, premiu si regulament de participare gãsiti pe www.banipentruscoalata.ro! Mult succes! Junior Achievement Romania este o organizatie non-profit, avand ca misiune dezvoltarea in Romania a programelor internationale JA de educatie antreprenorialã, economicã, financiarã, orientare profesionalã, sãnãtate si viatã activã si dezvoltarea abilitãtilor pentru viatã. 39 de tãri din Europa si 123 de tãri din toatã lumea urmeazã programele JA. În Romania, acestea sunt urmate de peste 200.000 de elevi din 1.400 de scoli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educatiei Nationale si cu sustinerea financiarã a comunitãtii de afaceri. Mai multe informatii pe www.jaromania.org.