Bani pentru înregistrarea terenurilor în cartea funciarã

Începand de ieri, primarii interesati sã inceapã sau sã continue lucrãrile de cadastru general pot solicita fonduri de la Agentia Nationalã de Cadastru si Publicitate Imobiliarã. Bugetul alocat in acest an pentru inregistrarea imobilelor in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciarã 2015-2023 este in valoare de 400 milioane lei. În cadrul programului, 67 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Vaslui au semnat contracte de finantare pentru inregistrarea terenurilor in cartea funciarã, iar pe parcurs au fost reziliate cinci contracte, pe motivul neincheierii unui contract de prestãri servicii cu persoane fizice sau juridice autorizate. Înscrierea sistematicã a terenurilor va crea o bazã de date necesarã sistemului de impozite si taxe si va atrage investitori in agriculturã prin modul facil de tranzactionare si arendare a terenurilor. Din cele 67 de UAT-uri care au solicitat finantare, doar 62 au reusit sã incheie un contract de prestãri servicii cu persoane fizice sau juridice autorizate. La aceastã datã au fost publicate in Monitorul Oficial ordinele privind inceperea lucrãrilor de inregistrare sistematicã pentru 37 de UAT-uri, urmand ca in cel mai scurt timp sã fie publicate si restul de 25 de ordine. ßS-au executat verificãri in teren pentru sectoarele cadastrale ce au fãcut obiectul contractelor de finantare pentru anii 2017-2019, pentru localitãtile care au avut termen de finalizare data de 31 decembrie 2017. Din totalul celor 62 de UAT-uri care au incheiat contracte de prestãri servicii, au fost receptionate 15 pentru publicarea datelor’, a precizat Daniela Chiper, directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliarã Vaslui.