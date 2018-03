Au venit biletele de tratament!

vineri, martie 16, 2018, 3:00

Biletele de tratament balnear au venit mai repede anul acesta. Pânã acum, au fost repartizate deja biletele pentru trei serii de beneficiari, care vor pleca în statiunile balneare administrate de Casa Nationalã de Pensii. În total, au plecat la tratament 246 de pensionari si asigurati ai sistemului public de pensii.

Pensionarii si asiguratii sistemului public de pensii din judetul Vaslui au parte de o veste bunã. Desi biletele pentru taratament balnear erau asteptate in prima parte a lunii martie, acestea au venit mult mai repede. Isabel Bogdan, directorul Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui, a spus cã biletele au venit la sfarsitul lunii februarie, iar panã la aceastã datã au fost deja repartizate biletele pentru trei serii de beneficiari. Pentru prima serie au fost alocate 78 bilete de tratament, pentru seria a II-a au fost 85 de bilete iar pentru seria a III-a au fost repartizate judetului Vaslui 83 de bilete. ìBiletele de tratament balnear au venit mai repede. Noi avem panã acum inregistrate aproximativ 500 de cereri, si pentru fiecare serie au fost cate 150 de solicitãri de bilete. Si de la ultima serie au fost date toate biletele si, dacã va fi nevoie, vom solicita suplimentãriî, a spus Bogdan Isabel. Statiunile care vor fi la dispozitia solicitantilor sunt Olãnesti, Lacu Sãrat, Mangalia, Techirghiol, 1 Mai, Felix, Eforie Nord, Saturn, Amara, Sãrata Monteoru, Bãltãtesti, Slanic Prahova, Covasna, Buzias, Vatra Dornei, Pucioasa, Targu Ocna, Sangeorz-Bãi, Nicolina, Busteni, Sinaia, Neptun si Venus. Biletele de tratament se acordã individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situatia neridicãrii biletului de tratament repartizat pentru o serie, solicitantul mai poate obtine un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivã sau, dupã caz, la cerere, pentru o altã serie. Pentru a se putea inscrie in vederea obtinerii unui bilet de tratament, potentialul beneficiar depune la sediul CJP Vaslui cererea tip si copia buletinului sau cãrtii de identitate, urmand ca restul documentelor sã fie atasate la momentul eliberãrii biletului.