vineri, martie 9, 2018, 3:00

Joi, 8 martie, au început înscrierile în clasa pregãtitoare pentru anul scolar 2018 – 2019. Pãrintii pot depune cererile de înscriere pânã pe 26 martie, la scoala de circumscriptie la care este arondat domiciliul copilului.

Prima fazã a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invãtãmantul primar se desfãsoarã intre 8 si 26 martie si va fi urmatã de o a doua etapã, programatã intre 12 si 18 aprilie. Aceasta este rezervatã pãrintilor copiilor care nu au fost inscrisi in prima etapã sau care nu au participat la prima etapã, cererile fiind completate din nou, in functie de locurile disponibile. În clasa pregãtitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani panã la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea pãrintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscrisi dacã evaluarea dezvoltãrii psihosomatice atestã pregãtirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregãtitoare. Evaluarea dezvoltãrii psihosomatice se efectueazã sub coordonarea Centrului Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã (CJRAE), in perioada 123 martie, la centrele desemnate. Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unitãtii de invãtãmant la care pãrintele doreste inscrierea copilului, in interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educatiei. Validarea cererii-tip este obligatorie si are loc in unitatea de invãtãmant la care pãrintele doreste inscrierea, in prezenta acestuia si a cel putin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, de luni panã vineri, intre orele 818:00. Fiecare locuintã este arondatã unei unitãti de invãtãmant din proximitate, scoala de circumscriptie. Cererile de inscriere se depun la scolile de circumscritie de care apartine domiciliul solicitantului. Înscrierea la altã scoalã se poate face doar in cazuri bine motivate, cu acordul conducerii scolii si aprobarea inspectoratului scolar.