Artele martiale si viitorul acestora, premiate la Bârlad

luni, martie 5, 2018, 3:00

Municipalitatea bârlãdeanã a decis sã premieze în bani 66 dintre cei mai buni copii practicanti de arte martiale din localitate, care s-au evidentiat în anul competitional trecut.

Micutii au avut plãcerea de a primi recunoasterile chiar din mâna primarului Dumitru Boros, care a tinut sã le facã o surprizã la care nu se asteptau. Edilul sef a mers personal în toate sãlile de sport în care copiii premianti se antreazã alãturi de antrenorii lor. Timp de douã zile, Boros a fãcut un veritabil tur de fortã prin oras, dupã ce anterior sia „modelat” programul pe calendarul de antrenamente al copiilor. „Am primit destul de bine propunerea venitã din partea cluburilor de arte martiale din oras, la fel cum de altfel au primit-o si consilierii locali, fãrã sprijinul cãrora nu am fi putut recompensa eforturile acestor copii minunati. Am vãzut ce rezultate exceptionale au avut anul trecut si am dorit sã le transmit personal multumiri pentru faptul cã reprezintã orasul atât de frumos, atât la întrecerile nationale, cât si la cele internationale. Dacã am reusit sã îi motivãm prin acest gest si sã obtinã rezultate în continuare cel putin la fel de bune, este cu atât mai bine pentru imaginea municipiului. Felicitãri tuturor!”, a spus primarul Dumitru Boros. În functie de rezultatele obtinute, copiii, care au în paralel si o situatie scolarã bunã si foarte bunã, au primit premii în bani astfel: mentiune -150 lei, locul III – 200 lei, locul II – 250 lei si locul I – 300 lei. Fondul total de premiere a fost de peste 15.000 lei. „Este foarte important pentru un sportiv, în special practicant de arte martiale, care este educat si crescut cu o anumitã disciplinã, ca rezultatele sã îi fie recunoscute tocmai de comunitatea din care provine. Fiecare în parte a muncit enorm, chiar si pentru o simplã participare la o competitie. Ce sã mai spunem de cei care au urcat pe cele mai înalte trepte ale podumurilor nationale sau internationale!?!… Practic, acum nici nu vã puteti închipui cât de mult conteazã pentru ei acest gest al primãriei si Consiliului Local, ei fiind pânã acum obisnuiti sã practice un sport care este, asa cum se stie, sutinut financiar, în cea mai mare mãsurã, de proprii pãrinti”, ne-a declarat sensei Alexandru Rotaru, antrenorul în cadrul unui dintre cluburile premiate de muncipalitate.