Arafat: Nivelul nostru de pregãtire în caz de cutremur a crescut, însã nu atât de mult încât sã stãm linistiti

Nivelul de pregãtire în caz de cutremur a crescut, însã nu se poate afirma cã este suficient pentru a sta linistiti, a afirmat secretarul de stat în MAI Raed Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgentã (DSU), pe pagina sa de Facebook. El a spus cã pentru a face fatã unui cutremur major este nevoie de o componentã puternicã de prevenire.

„Revin la întrebarea des întâlnitã si anume: suntem pregãtiti sã facem fatã unui cutremur? Rãspunsul este unul evident: Cu sigurantã, în ultimii ani nivelul nostru de pregãtire a crescut, însã nu atât de mult încât sã fim multumiti si sã stãm linistiti. (…) Dotarea realizatã în ultimii ani si proiectele ce urmeazã a fi realizate în cursul anilor 2018 – 2020 ne vor ridica si mai mult nivelul de pregãtire, însã tot nu vom putea afirma cã este suficient si putem sta linistiti, pentru cã vor fi întotdeauna mã- suri noi de luat si proiecte noi de implementat. Pentru a fi cât mai bine pregãtiti sã facem fatã unui cutremur major este nevoie de o componentã puternicã de prevenire, iar aceastã componentã este una foarte costisitoare la prima vedere”, a afirmat Arafat. El a mentionat si necesitatea stabilitãtii în sistemul de urgentã. „O altã conditie pentru a fi bine pregãtiti este stabilitatea în sistemul de urgentã, o viziune clarã si o strategie pentru cîtiva ani care sã nu fie modificatã si care sã fie respectatã. Pãstrarea unui sistem integrat puternic este cel mai bun mod de a rãspunde rapid si eficient unor situatii imprevizibile, iar România a devenit un exemplu în acest sens”, a spus Arafat. Potrivit acestuia, prevenirea a fost si rãmâne cea mai slabã verigã în lantul pregãtirii pentru cutremur. „Aici nu vorbim de prevenirea în sensul împiedicãrii aparitiei unui cutremur, ci de prevenirea si limitarea consecint elor unui cutremur major asupra populat iei. Sute de clãdiri neconsolidate sau nedemolate sunt încã locuite sau folosite ca si clãdiri administrative”, a explicat Arafat. El a afirmat cã urmãtoarea verigã necesarã este pregãtirea populatiei si a institutiilor esentiale functionãrii statului la dezastru, inclusiv a „infrastructurilor critice” din sectorul public si privat, cum ar fi furnizorii de energie, alimente, servicii de sãnãtate, etc. Arafat a amintit cã DSU, împreunã cu IGSU, a început în ultimii ani sã implementeze diferite proiecte de pregãtire si informare a populatiei. Potrivit secretarului de stat în MAI, unul dintre pasii importanti realizati de DSU a fost cel de introducere, cu sprijinul Agentiei Federale de Management a Urgentelor – SUA (Federal Emergency Management Agency – FEMA), a cursurilor de „continuitatea guvernantei”. Arafat a arãtat cã planificarea este un alt aspect important în pregãtirea pentru a face fatã situatiilor de urgentã si cã aceasta trebuie sã se bazeze pe conceptii moderne si usor de implementat. „În 2017 a fost finalizatã o nouã conceptie de rãspuns la cutremur, care a fost transmisã tuturor factorilor implicati în rãspunsul la un astfel de eveniment. O altã concept ie finalizatã anul trecut este cea de rãspuns la inundatii, iar în cursul acestui an urmeazã sã fie finalizate conceptiile de rãspuns la incendiile de pãdure si accidente radiologice si nucleare. În baza acestor conceptii urmeazã ca institutiile implicate sã realizeze planurile lor de rãspuns”, a spus Arafat. El a mentionat cã alertarea si informarea populatiei despre un pericol iminent sau despre modul de actiune în urma unui eveniment cu impact major a intrat în atentia DSU în ultimii patru ani. „Numai între anul 2015 si sfârsitul anului 2017 am reusit sã achizitionãm, la nivel central, pentru toate inspectoratele pentru situatii de urgentã, autospeciale si echipamente în valoare de aproximativ 100 milioane Euro. De asemenea, este în curs de pregãtire un proiect major de 80 milioane Euro care include 40 milioane pentru înfiintarea unor centre de pregãtire pentru personalul de interventie din cadrul IGSU si al altor structuri. Cea mai importantã realizare însã rãmâne alocarea în cursul anului 2017 a sumei de 600 milioane Euro destinatã dotãrii complexe a sectorului pentru situatii de urgentã, incluzând partea de cãutare salvare terestrã, aerianã, precum si cea maritimã si fluvialã. La aceastã sumã se vor adãuga si alte sume destinate în mod deosebit asistentei medicale de urgentã asiguratã de serviciile de ambulantã si inspectoratele pentru situatii de urgentã, în colaborare cu spitalele de urgentã prin SMURD”, a mai afirmat Arafat în postarea sa pe Facebook. El a precizat cã, din cele 600 milioane de euro, 104 milioane de euro au fost deja angajate prin contracte ferme în 2017, iar pentru în cazul restului finantãrii sunt în curs de derulare mai multe proceduri de achizitii publice la nivelul IGSU. Arafat a spus cã legislat ia prevede alocarea de pânã la 5% din bugetul local pentru managementul situatiilor de urgentã, însã multe comunitãti nu alocã nicio sumã pentru acest domeniu. De asemenea, el a mentionat importanta programelor de voluntariat.