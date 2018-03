APIA – explicatii privind reducerea subventiilor în zootehnie

luni, martie 26, 2018, 3:00

Dupã ce a anuntat reducerea, cu sume cuprinse între 2,3223 euro/cap de animal si 73,3991 euro/cap de animal a cuantumului subventiilor plãtite anul trecut crescãtorilor de bovine, APIA a revenit cu explicatii cu privire la motivul pentru care zootehnistii vor trebui sã returneze acesti bani. „S-a dat posibilitatea completãrii efectivelor de animale în intervalul declarãrii si cel al controlului, mãsurã solicitatã de fermieri, venind în sprijinul lor”, explicã conducerea APIA. La nivelul judetului Vaslui, aceste rectificãri vor afecta crescãtorii cãrora li se va opri din subventiile pe 2018 diferente de bani pentru 278 taurine din rase de carne, 983 vaci de lapte sau 19.612 animale, cereri pe ANT8.

Conducerea Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) a venit cu precizãri supli – mentare referitoare la modalitatea de stabilire a cuantumurilor pentru Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic (SCZ). ßLa momentul stabilirii sprijinului cuplat, au fost folosite informatiile din baza de date APIA, pe care le-au declarat fermierii. În procesul de simplificare a procedurilor europene, au fost fãcute modificãri conform cãrora animalele scoase din efectivele inregistrate au putut fi inlocuite. Aceastã mãsurã, solicitatã de fermieri, venind in sprijinul lor, le dã posibilitatea sã isi completeze efectivele de animale. În intervalul declarãrii si cel al controlului, s-au produs modificãri in cadrul efectivelor. Asa se face cã existat o diferentã in plus de 19.830 animale, care a generat corectarea valorii sprijinului pe cap de animal. Facem precizarea cã, pentru prima datã, in Romania s-au plãtit avansul si plata finalã inainte de 1 ianuarie 2018, pentru zootehnie folosindu-se baza de date rezultatã prin inregistrarea cererilor unice. S-a procedat in acest mod pentru a veni in sprijinul celor care desfãsoarã activitãti in zootehnie. Modificãrile europene efectuate dupã 1 ianuarie 2018 au impus schimbãri si in legislatia romaneascã. Astfel, s-a emis Ordinul nr. 38/2018, privind modificarea OMADR 619/2015, prin care se acordã conditii egale pentru crescãtorii de taurine, plãtind astfel subventie pentru intregul efectiv eligibil la platã’, explicã conducerea APIA, intrun comunicat postat pe site-ul institutiei. ßDacã nu se fãcea aceastã corectie, ar fi insemnat ca unii fermieri sa primeascã subventii si altii nu, ceea ce este de neacceptat. Pentru noi, toti fermierii sunt egali si le respectam drepturile in acelasi mod. Mentionãm cã aceste sume sunt plãtite de la bugetul national, iar corectarea cuantumului este in interesul comun atat al fermierilor, cat si al statului. Informãm opinia publicã, pe aceastã cale, cã situatia de fatã a fost explicatã organizatiilor de fermieri, cu convingerea cã a fost inteleasã de cãtre acestia. Si acum, cu ocazia preluãrii cererilor, fiecãrui fermier i se explicã modul de calcul, pentru a putea fi inteles cu exactitate. APIA nu a putut sã prevadã modificãrile care au survenit, acestea nefiind deter – minate de modul in care functioneazã softul. Este adevãrat cã acum se face o muncã in plus, dar meritã, pentru a da sprijin egal tuturor fermierilor indreptãtiti, pe care ii respectam si in folosul cãrora lucrãm’, se mai aratã in comunicat. Crescãtorii de vaci de lapte care au beneficiat de subventii specifice in 2017 vor trebui sã returneze cate 40,8945 euro/cap de animal, dupã ce cuantumul sprijinului cuplat de care au beneficiat a fost diminuat de la 442,0754 euro/cap de animal la 401,1809 euro/cap de animal. La fel, crescãtorii de bovine care au accesat Ajutorul National Tranzitoriu – Schema decuplatã de productie, specia bovine sector carne (ANT8), care, din cauza diminuãrii cuantumului subventiei de la 88,6852 euro/cap de animal, la 86,3629 euro/cap de animal, vor trebui sã returneze cate 2,3223 euro/cap de animal. Cea mai mare diferentã de returnat, cate 73,3991 euro/cap de animal, este in cazul crescãtorilor de taurine din rase de carne si metisii acestora, pentru care subventia a fost diminuatã de la 519,9658 euro/cap de animal la 446,5667 euro/cap de animal. La nivelul judetului Vaslui, suma ce va reintra in conturile APIA este de circa 168.148 euro. Fermierii nu vor trebui sã returneze efectiv aceste diferente, banii urmand a fi opriti din subventiile ce urmeazã a le primi pentru cererilor depuse in acest an.