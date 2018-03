APEL LA CONSTIINTA PUBLICÃ

vineri, martie 2, 2018, 3:00

Ati trecut vreodata printr-o operatie? Cineva drag a avut la un moment dat nevoie de sange? Ati primit sangele, nu-i asa? Vã bucurati din nou de viata dumneavoastrã si a celor dragi. Cati dintre noi s-au gandit insã vreodatã cum ajunge acest sange la dumneavoastrã? Cati stiu cat de dificil e drumul sangelui de la donator la primitor? Centrul de Recoltare a Sangelui din Barlad existã de multe zeci de ani si e singura din judet. A avut intotdeauna o activitate remarcabilã si este in continuare extrem de solicitat. Dar activitatea acestui centru se desfãsoarã in conditii greu de imaginat pentru secolul 21. Clãdirea este veche si deterioratã iar incãlzirea se face si acum cu sobe cu lemne!!! Personalul, in mare majoritate calificat si specializat, trebuie sã reziste acestor conditii si o fac cu acea dãruire a celor realmente dedicati muncii lor. Aceleasi conditii trebuie suportate si de donatori, cei care isi dau o parte din trupul lor, pretiosul sange, pentru a salva zeci si sute de vieti nestiute, cu care nu se vor intersecta niciodatã. Oare chiar nu se poate face nimic pentru aceste persoane deosebite? Clubul Rotary lanseazã chemarea cãtre toti cetãtenii Barladului, cãtre cei care au avut nevoie de sange si cãtre cei care ar putea intr-o zi avea nevoie, de a ajuta la dotarea Centrului de Recoltare a Sangelui cu un sistem modern si eficient de incãlzire. Poate cã aceastã imbunãtãtire va atrage si mai multi donatori, de care este atata nevoie. Nu fiti indiferenti fatã de cei pentru care indiferenta e un cuvant necunoscut. Dati de la voi, pentru cã intr-o zi darul vostru vi se poate intoarce inmiit. Pentru banii vostri poate cã intr-o zi veti primi inapoi viatã.

Clubul Rotary are deschis contul RO51BACX0000001193995000 deschis la UNICREDIT BANK in care cei ce doresc pot contribui cu sume de bani la strangerea celor 70 000 de lei necesari realizãrii sistemului de incãlzire pe gaze naturale.

Vã multumim!

Rotary Club Barlad

Persoanã de contact – Ing. Valeriu Popa, tel.: 0742/025658