Analistii anuntã scumpirea creditelor: ROBOR va depãsi 3%, inflatia se va accentua

joi, martie 22, 2018, 3:00

Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists – CFA) se asteaptã ca în 2018 creditele sã se scumpeascã, indicele ROBOR la 3 luni sã urce peste pragul de 3% si inflatia în urmãtoarele 12 luni sã se mentinã la mai mult de 4%, aratã un sondaj publicat marti de CFA România.

„Sunt de remarcat anticipatiile de majorare a ratelor de dobândã (fatã de valorile actuale) la leu, atât pentru scadentele pe termen scurt (3 luni), cât si pentru cele pe termen mediu (5 ani), 96% si, respectiv, 88% dintre participantii la sondaj anticipând aceastã evolutie. Astfel rata medie a ROBOR cu scadentã de 3 luni anticipatã peste 12 luni este 3,13%, iar randamentul obligat iunilor suverane denominate în lei cu scaden- tã de 5 ani este de 4,60%. Ca urmare, pentru scadent ele pe termen scurt, sunt anticipate dobânzi real negative”, noteazã autorii sondajului. În ceea ce priveste cursul de schimb, peste 81% dintre participanti anticipeazã o depreciere a leului în urmãtoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actualã). Astfel valoarea medie a anticipat iilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7021, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7651 lei/euro. Rata anticipatã a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (martie 2019/martie 2018) a înregistrat o valoare medie de 4,11% (valoare medianã 4,50%). De asemenea, peste 84% dintre participanti anticipeazã o majorare a ratei inflatiei în urmãtoarele 12 luni (la momentul realizãrii sondajului, rata inflatiei avea o valoare de 4,32%). „În luna februarie 2018, indicatorul de încredere macroeconomicã al CFA România a crescut cu 0,7 puncte pânã la valoarea de 46,7 puncte. Aceastã evolutie s-a datorat componentei de conditii curente a indicatorului. Astfel, indicatorul conditiilor curente a crescut cu 9,9 puncte, pânã la valoarea de 67,1 puncte, în timp ce indicatorul anticipatiilor a scãzut cu 3,8 puncte pânã la valoarea de 36,6 puncte”, mai aratã autorii sondajului. Începând cu luna februarie 2018, în cadrul sondajului au fost adãugate douã noi întrebãri: „Cum considerã participantii la sondaj pretul actiunilor listate pe Bursa de Valori Bucuresti (sub-, corect, supra- evaluate)”, respectiv „Cum considerã participantii la sondaj pretul activelor imobiliare din orasele din România”. În exercitiul din luna februarie, aproximativ 55% dintre participanti considerã activele imobiliare ca fiind supraevaluate. Indicatorul CFA România de Încredere Macroeconomicã a fost lansat de cãtre CFA România în luna mai 2011, reprezentând un indicator prin care cuantificã anticipatiile analistilor finaniari cu privire la activitatea economicã în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima sãptãmânã a fiecãrei luni, iar participantii sunt membri ai CFA România si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA. Indicatorul de încredere macroeconomicã ia valori între 0 (lipsa încrederii) si 100 (încredere deplinã în economia româneascã) si este calculat pe baza a 6 întrebãri cu privire la conditiile curente-referitoare la mediul de afaceri si piata muncii si anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie. Potrivit CFA, pe lângã întrebãrile necesare pentru calculul indicatorului de încredere macroeconomicã, sondajul evalueazã si anticipa- tiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru ratã inflatiei, ratele de dobândã, cursul de schimb leu/euro, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului. Administrat de cãtre CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregãteste si testeazã candidatii în domeniul eticii si standardelor profesionale, analizei situatiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei si evaluãrii diverselor instrumente financiare si de investitii. Astãzi, în lume, existã peste 140.000 de detinãtori ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliati la cele 147 societãti membre ale CFA Institute. CFA România este asociatia profesionistilor în investitii din România, în mare parte detinãtori ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administratã de CFA Institute (USÃ). CFA România este una dintre cele 147 de societãti membre ale CFA Institute. În prezent, CFA România are peste 215 membri, majoritatea detinã tori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®) sau candidati pentru unul din cele 3 nivele ale examinãrii care conduce la acordarea acestui titlu. Profesionistii care sunt membri CFA România lucreazã pentru institutii de reglementare, institutii supranationale, institutii bancare, firme de asigurãri, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultantã, sectorul public, institutii de învãtãmânt, companii care activeazã în diverse sectoare economice etc.