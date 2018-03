Alegeri transparente, dar fãrã o competitie realã!

joi, martie 22, 2018, 3:00

Senatorul PSD de Vaslui Doina Silistru, presedintele Comisiei pentru agriculturã, silviculturã si dezvoltare ruralã din Senatul României, a participat ca observator la Misiunea AP OSCE de monitorizare a alegerilor prezidentiale din Federatia Rusã, care au avut loc pe 18 martie 2018. Concluziile acestui adevãrat tur de fortã au fost cã alegerile prezidentiale au fost organizate „în mod eficient si transparent”, dar „într-un mediu controlat excesiv, marcat de o presiune continuã la adresa vocilor critice”, iar „limitarea exercitãrii libertãtilor fundamentale, precum si restrictiile privind formalitile de înregistrare a candidatilor au inhibat angajarea politicã si au avut ca efect lipsa unei competitii electorale reale”.

Din delegatie au mai fãcut parte, alãturi de senatorul Doina Silistru, si senatorii Ionut Sibinescu (ALDE) si Cãtãlin-Daniel Fenechiu (PNL). Din conducerea Misiunii internationale de monitorizare electoralã au fãcut parte Michael Georg Link, membru al Delegatiei Parlamentului Germaniei la AP OSCE, in calitate de Coordonator special si lider al Misiunii OSCE de monitorizare pe termen scurt, Marietta Tidei (Italia), in calitate de sef al Delegatiei AP OSCE, precum si ambasadorul Jan Petersen (Norvegia), in calitate de sef al Misiunii pe termen lung a OSCE/ODIHR. Misiunea AP OSCE, care a reunit peste 110 observatori din 31 de state, a evaluat procesul electoral din perspectiva angajamentelor si standardelor internationale in materie de alegeri democratice, asumate de Federatia Rusã in baza Documentului OSCE de la Copenhaga (1990), precum si a legislatiei nationale relevante. Au fost monitorizate alegerile in Moscova si in zonele adiacente, precum si in orasele Sankt Petersburg, Rostov-pe-Don, Volgograd, Vladivostok, Ekaterinburg si Kazan. Delegatia Senatului Romaniei a monitorizat, in douã echipe, 28 sectii de votare din Moscova, participand la toate etapele procesului de votare, respectiv deschiderea sectiei, desfãsurarea votãrii pe parcursul zilei, inchiderea sectiei si numãrarea voturilor, intocmirea procesului-verbal si afisarea rezultatelor. Conform evaluãrilor AP OSCE si ale celorlalti observatori internationali din partea OSCE/ODIHR, alegerile prezidentiale din 18 martie din Federatia Rusã au fost organizate de Comisia Electoralã Centralã in mod eficient si transparent. Cadrul legal in materie este cuprinzãtor si unele amendamente, recent adoptate, au transpus cateva dintre recomandãrile formulate de ODIHR; cu toate acestea, legislatia electoralã include unele restrictii ale drepturilor alegãtorilor si candidatilor. Concluziile observatorilor internationali au mai relevat faptul cã scrutinul prezidential din Federatia Rusã s-a desfãsurat intr-un mediu controlat excesiv, marcat de o presiune continuã la adresa vocilor critice. În urma unor eforturi sustinute din partea autoritãtilor in sensul incurajãrii participãrii la vot, prezenta la urne a cetãtenilor a fost semnificativã; totusi, limitarea exercitãrii libertãtilor fundamentale, precum si restrictiile privind formalitãtile de inregistrare a candidatilor au inhibat angajarea politicã si au avut ca efect lipsa unei competitii electorale reale.