«Alege-ti singur «baba», altfel, te alege ea pe tine!»

vineri, martie 9, 2018, 3:00

Pentru pasionati, povestile cu si despre masini au un farmec aparte. Povestea Daciei 1300 Alb 40 – «culoarea untului» a inginerului vasluian Dumitru-Iulian Jalbã se aseamãnã mult cu vechile povesti «nemtesti» cu masini achizitionate de la proprietari mai în vârstã direct din garajele din Germania, unde au fost uitate de timp, doar cã în variantã româneascã. Autoturismul exponential pentru epoca de aur a comunismului a fost cumpãrat de la o doamnã trecutã de a doua tinerete, care îl pusese la pãstrare în garajul de lângã casa bãtrâneascã, situatã chiar în centrul Bacãului. Masina era odihnitã de vreo 30 ani, având la bord doar 27.000 km si fiind încãltatã cu cauciucuri originale Victoria, din 1985, aproape noi, în ciuda vechimii de 30 ani. Acum, «Dãciuca lui tata» este una din vedetele filialei Vaslui a Asociatiei Retromobil Club România.

Dupã vreo 5 ani de colectionat machete si jucãrii Dacia, inginerul vasluian Dumitru-Iulian Jalbã a fost cuprins de dorinta achizitionãrii si restaurãrii unei masini adevãrate. Chiar dacã, la acel moment lucra la un service reprezentantã Dacia din Vaslui, modelele din gama veche a binecunoscutei mãrci românesti apãreau în atelier foarte rar, una la 3-4 ani, doar pentru ITP sau mici interventii. A avut si un eveniment usor neplãcut, petrecut în 2006, când o astfel de masinã l-a fãcut sã parcurgã distanta Vaslui – Roman în mai bine de 7 ore, însã acesta nu a fost un impediment sã renunte la visul sãu. „Prin 2012, m-am apucat cu adevãrat sã caut o Dacia, dorind neapãrat modelul clasic, cu faruri dreptunghiulare si bare nichelate. Era modelul pe care mi-l doream, cu care eram obisnuit si pe care îl aveam întipãrit în minte, din copilãrie, ca majoritatea celor nãscuti înainte de 1990. Am cutreierat mai multe orase din tarã, de la Piatra- Neamt, Onesti, Murgeni, pânã la Ploiesti. Retro Parada Primãverii de la Silver Mall, din aprilie 2015, unde am vãzut mai multe Dacii din modelul pe carel doream, reconditionate si arãtând ca la prima tinerete, mi-a dat avânt si m-a hotãrât si mai mult sã îmi iau o astfel de masinã. Ca un fãcut, dupã douã sãptãmâni de la expozitia Retromobil, am vãzut pe internet un anunt, nu cu una, ci cu douã masini de vânzare, ambele la Bacãu. Au fost destule doar trei poze ale masinilor pentru a mã decide si, dupã douã convorbiri telefonice cu proprietara, peste alte douã zile am plecat sã ridic Dacia mult visatã. Era o zi parcã predestinatã: 05.05.2015! O doamna trecutã de 70 ani vindea cele douã Dacii, ambele de aceeasi culoare, una din 1977, cealaltã din 1981, care stãteau cuminti, prãfuite, în garaj. Eu o voiam pe cea din 1977, modelul cu tampoane mari la barã; ea îmi sugera sã o iau pe cea din 1981, modelul cu tampoane mici, „facelift”, cum li se zice astãzi. Am mers pe mâna ei si nu regret deloc, cu atât mai mult cu cât achizitionarea celeilalte Dacii ar fi fost mai complicatã: masina avea probleme la acte, trebuiau dezbãtute mosteniri… Pentru a o vedea mai bine, fãrã sã o pornesc, am reusit relativ usor sã scot masina din garaj. M-a mirat starea excelentã în care era conservatã, cu un interior rosu din pânzã impecabil si având chiar cauciucurile originale, la acea vreme, Victoria, ca noi, în ciuda vechimii lor de 30 de ani. Misterul s-a lãmurit când am aflat cã sotul doamnei, acum decedat, era fost cadru militar, iar masina a fost plimbatã doar în week-end la tarã, din când în când. Povestea era întãritã si de kilometrajul masinii, doar 27.000 de kilometri în cei 34 de ani de la iesirea de pe poarta fabricii. Asa cum spuneam, initial, as fi vrut Dacia din 1977, însã proprietara m-a convins sã o iau pe cea din 1981. Asadar, am mers pe mâna ei: bãtrâna mi-a ales „baba”! Am fãcut actele, am urcat masina pe platformã si, în nici douã ore, am ajuns la Vaslui, acea zi fiind startul unei pasiuni ce mã tine continuu activ în ceea ce priveste masinile de epocã”, povestes te inginerul Dumitru-Iulian Jalbã, proprietarul aDãciucãi lui tata”, asa cum o alintã fiul sãu, Dacia din 1981, „culoarea untului”, asa cum îi place sã adauge de fiecare datã.



Din garaj, vedeta manifestarilor Retromobil Club România

Dupã achizitia masinii mult visate, au urmat circa 3 luni de retusuri, mici interventii mecanice si de tinichigerie, mai mult pentru a îndepãrta efectele nefolosirii atâta vreme. Bãtrâna Dacie a fost adusã la starea initialã cu ajutorul manualelor de reparatii ori a brosurilor, dar si a pieselor de schimb, toate originale, inginerul Jalbã având parte si de ajutorul colegilor împãtimiti de masini de epocã din cadrul filialei Vaslui a Retromobil Club România. „Daciuca lui tata” a trecut cu brio testul pentru Atestatul de Vehicul Istoric, a fost înscrisã în Retromobil Club România si, din 2015, participã la Retro Parada Primãverii si cea a Toamnei organizate de asociatie la Vaslui, si la evenimente precum Dacia Clasic Brasov în 2016 si evenimentul similar organizat la Iasi în 2017. Împreunã cu alte trei Dacii din Vaslui, masina inginerului Jalbã a participat la Moldova Clasic Rally Vaslui – 2016, unde a câstigat locul III la grupa H , iar acum abia asteaptã evenimentele din 2018: Dacia Clasic Sighisoara si Moldova Clasic Rally Rãdãuti. „Majoritatea colectionãm câte ceva: aparate de radio, ceasuri, jucãrii, medalii, timbre… Ce-i diferentiazã pe pasionatii de automobile de epocã este cã noi reusim sã scoatem la aer ceea ce colectionãm si chiar sã ne plimbãm cu obiectele ce fac obiectul pasiunii… Totul se împleteste armonios atâta timp cât si familia, care nu lipseste de la astfel de evenimente, mã sustine, îmi este aproape si îmi împãrtãseste pasiunea. Anul trecut, mi-a mai intrat în „patrimoniu” o altã Dacie, veche de 45 de ani, fabricatã în 1973, cumpãratã de la un respectabil domn de 88 de ani din Roman, însã aceasta are o altã poveste. Pasionatilor de automobilism le spun doar atât: cei care doresc sã achizitioneze un automobil mai vechi de 30 ani, sã o facã fãrã regrete, iar eu, împreunã cu colegii din filiala Vaslui a Retromobil Club România, îi vom îndruma, sprijini si încuraja, pentru cã pasiunea nu are limite”, a adãugat inginerul Dumitru-Iulian Jalbã. Asociatia „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA” este Asociatia nationalã a detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, care are ca scop promovarea si încurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice în conditii istorice si tehnice corecte.

Marian Mocanu