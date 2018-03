Alcoolul la volan, o infractiune prea blând pedepsitã

vineri, martie 16, 2018, 3:00

Tragedia de miercuri, de la Vaslui, când un tânãr a fost ucis si alti trei au suferit rãni grave din cauza unui sofer bãut, care era si recidivist, este încã o dovadã cã pedepsele aplicate soferilor care se urcã bãuti la volan sunt prea usoare. De cele mai multe ori, acestia scapã cu pedepse cu suspendarea ori amânarea executãrii – cazul soferului ucigas Vasilicã Burlacu, condamnat în 2016 la un an de închisoare, cu amânarea executãrii pedepsei, tot pentru conducere sub influenta alcoolului. De cele mai multe ori, sentintele sunt contestate, doar în aceastã sãptãmânã, pe rolul Curtii de Apel Iasi fiind 20 de astfel de cazuri, în 12 dintre ele fiind implicati vasluieni. Chiar dacã uneori magistratii ieseni înãspresc pedepsele, inconstientii tot scapã fãrã a face vreo zi de închisoare!

Miercuri searã, pe drumul national 11F, la iesirea din Vaslui spre Bacãu, un tanãr aflat la volan, desi consumase din plin bãuturi alcoolice, a provocat un adevãrat carnagiu. Dupã ce a pierdut controlul volanului, masina sa a intrat in plin intr-o altã masinã ce circula regulamentar pe sensul opus de mers. În urma accidentului, un tanãr de 34 de ani, aflat la volanul masinii lovite, a decedat, iar alti trei ocupanti ai vehiculului respectiv au suferit rãni grave, fiind transportati de urgentã la spital. Soferul vinovat, care avea la momentul producerii accidentului o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat, a scãpat doar cu cateva rãni minore! Individul, Vasilicã Burlacu, un tanãr de 21 de ani, din comuna Stefan cel Mare, se afla in perioada de supraveghere dupã ce, in decembrie 2016, a fost condamnat la un an de inchisoare cu amanarea executãrii pedepsei! Culmea, prin sentinta datã, judecãtorii vasluieni nu au impus nici o interdictie privind dreptul de a conduce vehicule, alta decat cea decisã initial de politisti, conform Codului Rutier! Aceastã tragedie este un bun exemplu cu privire la faptul cã pedepsele prea blande nu reprezintã, de multe ori, vreo lectie pentru soferii inconstienti. Aproape zilnic, de pe rolul instantelor de judecatã nu lipsesc dosarele in care conducãtori auto sunt trimisi in judecatã pentru incãlcarea gravã a codului rutier. Infractiuni ca conducerea unui vehicul sub influenta bãuturilor alcoolice sau a altor substante, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice ori pãrãsirea locului accidentului, ultima avand de multe ori ca motiv tot condusul unui vehicul sub influenta bãuturilor alcoolice, sunt pedepsite, de cele mai multe ori, cu pedepse modice, si acelea, cu suspendarea ori amanarea executãrii pedepsei. De multe ori, procurorii, nemultumiti de blandetea pedepselor aplicate, contestã sentintele la instantele superioare. Doar in aceastã sãptãmanã, pe rolul Curtii de apel Iasi au fost nu mai putin de 20 de dosare avand ca obiect infractiuni datorate bãuturii la volan. În mai bine de jumãtate dintre ele, 12 dosare, sunt implicati vasluieni! Chiar dacã procurorii au castig de sansã iar judecãtorii ieseni inãspresc pedepsele, soferii inconstienti, dacã nu sunt recidivisti aflati in perioada de supraveghere, tot scapã fãrã sã facã vreo zi de inchisoare. Este cazul unui barlãdean, Gigel Saim, condamnat initial de cãtre Judecãtoria Barlad la 8 luni de inchisoare cu amanarea executãrii pedepsei, in cazul cãruia marti, Curtea de Apel Iasi i-a majorat pedeapsa, la un an si 6 luni de inchisoare, de aceastã datã cu suspendare! Diferenta intre amanarea si suspendarea pedepsei: interdictia suplimentarã prin care Saim nu va avea voie, timp de trei ani, sã fie ales sau sã ocupe vreo functie in exercitiul autoritãtii de stat! Judecãtorii ieseni, pe langã majorarea numãrului de zile, de la 30 la 90, in care condamnatul trebuie sã execute muncã in folosul comunitãtii, au mai decis interzicerea, timp de 3 ani, a dreptului de a conduce autovehicule. Ceea ce n-a fost cazul in cazul lui Vasilicã Burlacu!