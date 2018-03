Activitatea agentilor economici, verificatã de 37 organe de control

marți, martie 20, 2018, 3:00

Birocratia si numãrul foarte mare de controale provoacã probleme mari oamenilor de afaceri locali. La intalnirea organizatã de Camera de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui cu firmele de constructii din judet, reprezentantii Fiscului au luat contact cu problemele oamenilor de afaceri. ‘Firmele se plang cã sunt ‘hingherite’. Noi vorbim continuu cu cei de la Finantele Publice sã nu defiinteze firmele. În ultimii ani, Codul Fiscal s-a modificat de 267 de ori, in timp ce firmele sunt verificate de 37 de organe de control. Am precizat de nenumãrate ori cã organele de control nu trebuie sã urmãreascã doar sã dea amenzi. Pe langã controale, agentii economici au probleme mari si cu birocratia. Este o birocratie nebunã, pe care o infiinteazã chiar institutiile statului. Am vorbit, in ultimii ani, de mai multe ori cu comisarul european Corina Cretu, iar din discutii a reiesit cã autoritãtile nationale ne ingroapã in autorizatii peste autorizatii’, a spus Ionel Constantin, presedintele CCIA Vaslui. La data de 1 martie 2018, in judetul Vaslui erau inregistrati oficial 5.980 de angajatori activi, care aveau in total un numãr de 52.444 salariati. Potrivit ITM, in februarie, au fost inregistrati in total 58 de angajatori noi, din care 51 provin din sectorul privat, iar restul activeazã la stat. Comparativ cu luna ianuarie 2018, se inregistreazã un numãr de 1.728 salariati noi, din care 1.725 sunt de cetãtenie romanã, 2 sunt de altã cetãtenie si un angajat provine dintr-un stat al Uniunii Europene.