Acte nereale pentru marfa transportatã, descoperite în PTF Albita

joi, martie 8, 2018, 3:00

Pe 5 martie, in jurul orelor 15.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a iesi din tarã, cetãteanul roman Dan M., in varstã de 45 de ani, conducand un ansamblu de vehicule format dintrun autocamion marca DAF si o semiremorcã, ambele inmatriculate in judetul Harghita. La controlul de frontierã, cu ocazia operatiunilor vamale, s-a constatat cã Dan M. transportã mãrfuri (piese auto) in greutate brutã de 7.882 kilograme, din Olanda in R. Moldova, pentru marfa transportatã prezentand 6 declaratii vamale de export si un document vamal de tranzit, emise de birouri vamale din Germania si Olanda. În urma cantãririi efectuate de lucrãtori din cadrul CNADNR Albita, s-a constatat cã greutatea mãrfurilor transportate este alta, parte din bunurile din lista anexatã neputand fi identificate de cãtre lucrãtorul vamal. Deoarece prezentarea la controlul vamal a unei declaratii vamale fãrã a putea fi identificate bunurile din lista anexatã, potrivit Codului Vamal, constituie infractiune, Biroul Vamal Albita a intocmit procesverbal de constatare si a sesizat organele politiei de frontierã din PTF Albita. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de folosirea, la autoritatea vamalã, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referã la alte mãrfuri sau bunuri ori la alte cantitãti de mãrfuri sau bunuri decat cele prezentate in vamã.