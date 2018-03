Accident de circulatie soldat cu un deces, în Vaslui

joi, martie 1, 2018, 3:00

Ieri dimineatã, un tanãr sofer a provocat un teribil accident de circulatie, soldat cu moartea conducãtorului auto si distrugerea altor douã vehicule, parcate regulamentar. Tanãrul in varstã de 31 de ani, care avea in antecedentele medicale mai multe afectiuni cardiace grave, lucra ca sofer la o societate vasluianã. Acesta a dus la ipoteza cã autorul accidentului, Andrei Tãtaru, ar fi suferit un infarct si si-a pierdut cunostiinta chiar in timp ce depãsea sensul giratoriu de la iesirea din Vaslui spre Barlad. Vehiculul pe care-l conducea, o autoutilitarã Toyota, rãmas fãrã control, a izbit un semn de circulatie, ulterior lovind alte douã vehicule, o platformã de tractare si un alt autoturism, parcate regulamentar. În urma impactului, autoutilitarea s-a rãsturnat iar soferul a rãmas incarcerat, fiind nevoie de interventia echipelor speciale ale ISU, chemate in ajutor. Dupã ce a fost scos dintre fiarele controsionate ale masinii, Andrei Tãtaru a fost resuscitat timp de aproape o orã de ambulantierii sositi la fata locului, insã eforturile acestora au fost zadarnice, tanãrul fiind declarat decedat. Trupul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de medicinã legalã in vederea efectuãrii necropsiei, iar in cauzã a fost deschis un dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a circumstantelor producerii evenimentului rutier. Numai intamplarea a fãcut ca tragedia sã nu capete proportii mai mari, accidentul avand loc la cativa metri distantã de o benzinãrie in care se aflau la alimentare mai multe vehicule.