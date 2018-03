Acasã la Domnitorul Cuza, de ziua lui

miercuri, martie 21, 2018, 3:00

Autoritãtile locale bârlãdene s-au depãsit pe sine si au organizat, ieri, o amplã serie de evenimente menite a marca 198 de ani de la nasterea celui mai de seamã fiu al urbei, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

În primul rand, ziua de 20 martie a fost marcatã la Garnizoana Barlad, acolo unde s-a organizat un ceremonial militar pentru repatrierea a 21 de ofiteri si subofiteri din teatrul de operatii din Afganistan. Ei au petrecut aici aproape sapte luni, timp in care au participat la mai multe misiuni specifice trupelor NATO, alãturi de militari din alte 21 de state membre. Ceremonia de repatriere a avut loc la sediul Regimentului 52 Artilerie Mixtã ‘General Alexandru TELL’, unde a fost prezent si un invitat special, in persoana geeralului de flotilã aerianã Valericã Vrãjescu, loctiitorul Comandantului Componentei Întrunite. Echipa de consiliere si asistentã ‘Train, Advise and Assist Command – South (TAAC-S), rotatia a IV-a si ‘Train, Advise and Assist Command – North (TAAC-N), rotatia a IV-a, formatã din 21 de militari pregãtiti la Barlad, a fost recompensatã pe mãsurã pentru rezultatele pe care le-a obtinut in timpul misiunii, astfel cã opt dintre acestia au primit din mana generalului Vrãjescu ‘Emblema de merit in slujba pãcii’, clasa a II-a (un ofiter) si clasa a III-a (6 ofiteri si un maistru militar). La activitate au participat si reprezentanti ai autoritãtilor publice locale si membrii familiilor militarilor echipelor T.A.A.C. Momentul a fost cu atat mai bine ales cu cat, ieri, Barladul l-a omagiat pe Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la 198 de ani de la la nastere. ‘Vreau sã vã transmit sincere felicitãri pentru felul in care ati dus la bun sfarsit aceastã importantã misiune. Efortul depus va fi recompensat pe mãsurã, in special printr-un binemeritat concediu, alãturi de cei care v-au sustinut cel mai mult si v-au dat imboldul de a realiza obiectivele militare cu succes: familiile dumneavoastrã. Suntem mandri de ce ati realizat si suntem in aceeasi mãsurã bucurosi cã v-ati intors in aceeasi formasie in care ati plecat’, s-a adresat audientei g-ral Vrãjescu. Ceremoniile zilei de 20 martie au continuat in centrul Barladului, unde au intrat ‘in scenã’ autopritãtile administratiei locale. Aici, in piata care a poartã numele Domnitorului Cuza, a fost organizat un ceremonial religios, unul militar si o depunere de coroane, precedate de alocutini menite a marca pe mãsurã ziua de 20 martie. Mesajul primarului Dumitru Boros a fost cel care a avut cea mai mare prizã la public, intrucat a punctat faptul cã, in ciuda manualelor de istorie, istoricii au demonstrat fãrã echivoc: Cuza s-a nãscut la Barlad.