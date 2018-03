A început vizarea carnetelor de rentier agricol

luni, martie 5, 2018, 3:00

Centrul Judetean Vaslui al Agentiei de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) anuntã cã în perioada 1 martie – 31 august, în zilele lucrãtoare, rentierii agricoli trebuie sã se prezinte, personal ori prin mandatar, curator sau tutore, la Centrul judetean al APIA, pentru obtinerea vizei aferente anului 2017. Anul trecut, în judetul Vaslui mai erau 564 de rentieri agricoli vasluieni, o treime din numãrul initial înscrisi în program în 2011, si care au beneficiat de o sumã totalã de 581.597 lei.

Persoanele in varstã care, conform Legii 16/1994, au devenit rentieri agricoli, prin vanzarea sau arendarea terenurilor pe care le aveau in proprietate, sunt chemate la Centrul Judetean APIA, panã pe data de 30 august, sã-si vizeze carnetele, pentru a beneficia de renta agricolã aferentã anului 2017. Solicitantii vor trebui sã prezinte, pe langã carnetul de rentier agricol si actul de identitate, decizia de la comisia de expertizã medicalã, pentru solicitantii pensionati pe caz de boalã gradele I si II, respectiv decizia de la comisia de expertizã medicalã si decizia de pensionare la limitã de varstã, pentru solicitantii pensionati pe caz de boalã gradele I si II ale cãror pensii de invaliditate devin pensii pentru limitã de varstã. Declaratia pentru obtinerea vizei anuale va fi insotitã de contractul de arendare incheiat panã la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendãrii nr. 16/1994, sau incheiat dupã data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil si, optional, extrasul de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancã de pe teritoriul Romaniei, in lei. Pentru cazurile in care solicitarea vizãrii carnetului de rentier agricol este fãcutã de un reprezentant legal, acestia vor prezenta procura notarialã autentificatã, curatelã sau hotãrare judecãtoreascã definitivã si irevocabilã din care sã reiasã cã solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, in original. La depunere se prezintã documentele in original in baza cãrora functionarul APIA va certifica pe copia depusã la dosarul rentierului ‘conform cu originalul’. Plata rentei viagere agricole se efectueazã intr-o singurã ratã anualã, panã la data de 30 noiembrie a anului urmãtor celui pentru care aceasta este datoratã, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationalã a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreazã, prin mandat postal sau virament bancar. Renta viagerã agricolã inceteazã la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datoratã acestuia in anul 2017 poate fi incasatã de mostenitorii sãi, cu conditia respectãrii prevederilor legale si a depunerii, panã la data limitã 15 octombrie 2018, a cererii de mostenitor insotitã de documentele justificative. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata panã la data de 30 noiembrie a anului urmãtor celui pentru care aceasta este datoratã, dar care nu au intrat in posesia rentei, procedura de platã se poate relua si dupã acest termen, panã la 3 ani de la data-limitã anualã de platã, inclusiv, in caz de deces, cãtre mostenitorii acestora.