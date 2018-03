30 de români au intrat anul trecut în categoria celor cu averi de peste 50 milioane de dolari

miercuri, martie 14, 2018, 3:00

Numãrul românilor cu averi de peste 5 milioane de dolari a crescut cu 13% anul trecut, la 3.720, de la 3.280 în 2016, iar al celor ce au active mai valoroase de 50 de milioane de dolari a crescut de la 210 la 240, cu 14%, aratã datele companiei de consultantã imobiliarã Knight Frank.

Pânã în 2022 numãrul ultrabogatilor, cu averi mai mari de 50 de milioane de dolari, va ajunge în România la 360 (crestere de 50%), iar numãrul celor cu averi de peste 5 milioane de dolari va creste la 5.630 (51%), aratã compania, care a lansat a 12-a editie a The Wealth Report, studiu asupra averilor private globale. Studiul mai aratã cã numãrul persoanelor ultra-bogate (cu active nete de 50 milioane de dolari sau mai mult) a crescut pe plan mondial cu 10% în 2017, ajungând la 129.730 de persoane, cu o avere combinatã de 26.400 miliarde de dolari. Populatia ultra-bogatã a crescut într-un ritm semnificativ mai rapid în 2017 decât în ultimii cinci ani, când cresterea cumulatã a fost de 18%. Aceastã tendinta în crearea averilor reflectã avântul economiei globale de la începutul lui 2017. Previziunile solide ale specialistilor în averi estimeazã o crestere cu 40% pânã în 2022 a averilor persoanelor ultra-bogate. Pe continente, evolutia celor ultra-bogat între 2012-2017 oferã o imagine mixtã: în timp ce numã rul persoanelor cu active nete de 50 milioane de dolari sau peste a crescut în America de Nord (plus 31%), Asia (plus 37%) si Europa (plus 10%), celelalte cinci regiuni au experimentat scãderi, mai ales în America Latinã si Caraibe (-22%) si în Rusia si spatiul CIS (-37%). America de Nord rã- mâne cea mai bogatã regiune a lumii, ea gãzduind aproximativ 34% din ultra-bogati, adicã peste 44.000. Europa (cu 35.180 de persoane ultra-bogate) a pierdut locul doi, care a fost preluat de Asia (cu 35.880 de persoane ultra-bogate). Datele au mai arãtat cã numãrul persoanelor din lume cu active nete de 5 milioane de dolari sau mai mult a crescut cu 9% în 2017, iar numãrul celor cu active nete de peste 500 milioane de dolari a urcat cu 11%. Metodologia de calcul a studiului a luat în considerare cresterea PIB, performantele pietelor bursiere si a altor investitii, precum si tendintele de distributie a averilor. Monedã joacã, de asemenea, un rol important. Datele sunt exprimate în dolari americani si, cã urmare, schimbãrile monedelor locale în relatie cu dolarul au avut si ele un impact, precizeazã autorii studiului.