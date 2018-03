2017, an infernal pentru Comisia pentru Protectia Copilului

vineri, martie 30, 2018, 3:00

Conform raportului supus atentiei consilierilor judeteni, Comisia pentru Protectia Copilului Vaslui a adoptat, în cele 80 de sedinte desfãsurate pe parcursul anului trecut, nu mai putin de 3.622 de hotãrâri, din care 2.585 acte privind emiterea de certificate de încadrare într-un grad de handicap, dar si 311 cazuri de instituire, acordare, înlocuire ori încetare a unor mãsuri de protectie specialã în cazul unor minori abuzati ori fãrã sustinere familialã, sau dintre cei ce au sãvârsit fapte penale pentru care nu pot fi încã trasi la rãspundere. Aceeasi comisie a eliberat sau reatestat nu mai putin de 665 de atestate de asistent maternal profesionist, doar 18 astfel de asistenti pãrãsind sistemul, cei mai multi la cerere. Lucru lãudabil pentru profesionalismul membrilor Comisiei, toate cele cinci contestatii fãcute anul trecut împotriva unor hotãrâri adoptate au fost respinse, inclusiv – atunci când a fost cazul – de cãtre instantele de judecatã.

La nivelul DGASPC Vaslui functioneazã Comisia pentru Drepturile Copilului, organ de specialitate din subordinea CJ Vaslui din care fac parte, pe langã medici pediatri, reprezentanti ai ISJ si AJPIS, alãturi de reprezentanti ai unor organisme private acreditate in acest sens. Comisia are drept menire protejarea minorilor aflati in diverse situatii de abandon familial sau chiar abuzuri, ori a celor care, scãpati de sub indrumarea pãrinteascã, sãvarsesc fapte penale incã de la varste fragede, si care, in aceste cazuri, sunt pusi sub supraveghere specialã. Aceeasi Comisie are responsabilitatea incadrãrii, conform prevederilor legale, in diferitele grade de handicap a copiilor cu diverse dizabilitãti, astfel incat acestia sã poatã beneficia de facilitãtile prevãzute de lege. Anual, presedintele Comisiei, care este si secretarul judetului, prezintã consilierilor judeteni un raport cu privire la activitatea desfãsuratã in anul precedent. Conform ultimului astfel de raport, Comisia a avut mult de lucru in decursul anului 2017, astfel cã, pe langã cele 24 sedinte bilunare ordinare, a fost necesarã intrunirea in alte 56 de sedinte extraordinare, in total fiind adoptate nu mai putin de 3.622 de hotãrari, toate cu impact major asupra minorilor aflati in nevoie. Între acestea, au fost adoptate nu mai putin de 311 hotãrari privind instituirea, acordarea inlocuirea sau incetarea unor mãsuri de protectie specialã ori reintegrãri in familie. Astfel, in anul 2017, au fost luate un numãr de 33 de mãsuri de protectie specialã, din care, in 28 de cazuri, de supraveghere specializatã a unor minori care au sãvarsit fapte penale, pentru care, datoritã varstei, nu rãspund in fata legii, iar in alte 5 cazuri, minorii ce nu puteau fi lãsati fi lãsati in grija pãrintilor, au fost plasati in grija asistentilor maternali profesionisti, a rudelor sau intr-un serviciu de tip rezidential. Comisia a mai decis, in 56 de cazuri, incetarea mãsurilor de supraveghere specializatã, atunci cand conditiile care au impus acest lucru s-au modificat prin reintegrarea sociofamilialã a minorilor, dar si 9 reintegrãri in familie, ori, in 10 cazuri, inlocuirea mãsurilor de protectie speciale luate anterior cu altele mai restrictive. Un numãr de 104 tineri vasluieni care au implinit varsta de 18 ani au solicitat si obtinut mentinerea in diverse forme de protectie, in schimb, au fost stabilite doar 99 de incetãri a acestor mãsuri de protectie, pentru tineri care au dobandit capacitatea de exercitiu, ori au implinit 20 de ani si au fost preluati de serviciile destinate adultilor. La fel de importantã a fost si activitatea Comisiei de incadrare a copiilor cu dizabilitãti intr-un grad de handicap, pentru ca acestia sã beneficieze de facilitãtile, respectiv indemnizatii financiare si, in functie de incadrare, de asistent maternal. Anul trecut, au fost nou incadrate in diverse grade de handicap un numãr de 386 de copii, in timp ce alti 2.199 minori au fost reevaluati. Doar 30 de astfel de cereri au fost respinse, contestatiile fãcute in 5 cazuri, au fost toate respinse la randul lor de cãtre comisie sau de instantele judecãtoresti. Din totalul de 2.585 de certificate de incadrare intr-un grad de handicap emise anul trecut de Comisia pentru Protectia Copilului Vaslui, 87 de certificate au fost pentru gradul usor de handicap, 687in gradul mediu, 451 certificate de handicap accentuat, 184 copii au fost incadrati in gradul de handicap grav, iar alti nu mai putin de 1.176 de minori cu grad grav de handicap au obtinut dreptul de a avea asistent personal. O altã responsabilitate a Comisiei pentru Protectia Copilului Vaslui o reprezintã atestarea asistentilor maternali profesionisti, reinnoirea ori retragerea acestor atestate. Anul trecut, un numãr de 123 de persoane au obtinut acest atestat, in timp ce alte 54 de persoane au fost reatestate in calitatea de asistent maternal profesionist. Comisia a dispus, in cazul a 18 persoane, retragerea atestatului, fie la cerere, fie din motive neimputabile, dar si, in cateva cazuri, pentru neindeplinirea corespunzãtoare a obligatiilor de asistent maternal profesionist. ‘Avand in vedere cele prezentate in acest raport, apreciem cã, prin activitatea desfãsuratã, Comisia pentru Protectia Copilului Vaslui si-a indeplinit in mod corespunzãtor atributiile ce-i revin, potrivit legii’, a concluzionat, in finalul raportului, presedintele Comisiei, Diana Elena Ursulescu.