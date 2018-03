125 de firme înregistrate în luna ianuarie 2018

joi, martie 1, 2018, 3:00

Întreprinzãtorii din judetul Vaslui au inceput in fortã anul 2018. Potrivit datelor Oficiului National al Regsitrului Comertului, in luna ianuarie au fost inregistrate 125 de firme, dintre care 72 SRL-uri, 31 II, 20 PFA-uri etc. Fatã de perioada similarã a anului trecut, cand au fost lansate pe piatã 60 de firme, se inregistreazã o dinamicã pozitivã de 108%. Tot in prima lunã a acestui an, in judetul Vaslui au fost inregistrate si 7 SRL-D. În total, la data de 31 ianuarie 2018 erau deschise de tinerii antreprenori 309 SRL-D. Tinerii debutanti care infiinteazã firme pot sã obtinã panã la 10.000 de euro de la stat pentru a deschide o afacere. Pentru o finantare de 10.000 de euro, firma beneficiarã va trebui sã aibã disponibili de la bun inceput 20.000 de euro: 10.000 de euro pentru a acoperi partea de 50% din cheltuielile cu investitia si incã 10.000 de euro pentru a face restul cheltuielilor (50%) care ulterior ii vor fi decontate de stat prin acest ajutor de minimis de panã la 10.000 de euro. Totodatã, legea prevede scutirea de la plata contributiilor de asigurãri sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariati, angajati pe perioadã nedeterminatã, precum si scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului.