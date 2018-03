100 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA

marți, martie 27, 2018, 3:00

Asezat la confluenta intereselor unor mari imperii, cãlcat timp de un mileniu de nãvãlitorii barbari dinspre est si nord, apoi 500 de ani de imperiile vecine, poporul roman s-a organizat la sfarsitul secolului al XIVlea in trei principate. Astfel, a reusit sã reziste tuturor acestor vicisitudini si, in epoca modernã, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, sã alcãtuiascã un stat unic si independent (1859- 1866). Treptat, cel mai mare pericol pentru integritatea si independenta poporului roman a venit de la rãsãrit. Rusia taristã, cu o consecventã fãrã egal, utilizand rãzboiul, teroarea, crima si inselãciunea, a inaintat spre vest si sud. Moldova si Tara Romaneascã sau aflat in mare primejdie dupã 1654, cand Rusia s-a unit cu Ucraina. La inceputul secolului al XIX-lea, primejdia ruseascã a devenit si mai amenintãtoare. Mai intai Moldova, apoi si Tara Romaneascã au intrat in planurile de cucerire ale imperiului tarist, care respectau testamentul unuia dintre cei mai mari vizionari oameni de stat ai secolului al XVIIIlea, tarul Petru I, denumit de rusi ‘Petru cel Mare’. El a vizat pentru sine si pentru generatiile urmãtoare cucerirea Europei, extinderea spre sud si spre vest a imensei sale mosteniri, cucerirea Constantinopolului si a stramtorilor Bosfor si Dardanele, dar si a tãrilor romane, care erau o piedicã in calea planurilor sale. Basarabia este o regiune istoricã situatã intre Prut si Nistru, parte a statului feudal romanesc Moldova, constituit in anul 1359 sub domnia voievodului maramuresean Bogdan I (1359-1365). Voievodul Bogdan I a respins repetatele incercãri ale regelui Ungariei de a-si reinstaura suprematia asupra Moldovei, pe care a stãpanit-o in anii 1352-1359, prin marca de la Baia (primul descãlecat sub Dragos Vodã si urmasii sãi, fiul Sas si nepotul Balc). Denumirea de Basarabia vine de la Basarab I, domn al Tãrii Romanesti intre anii 1310-1352, si a urmasilor sãi, care au alungat hoardele tãtarilor de la gurile Dunãrii, consolidand granita de est a statului fãurit in 1330. Denumirea initialã, Basarabia, datã sudului Moldovei, s-a extins ulterior, de cãtre rusi, asupra intregului teritoriu dintre Prut si Nistru. Imperiul tarist, care atinsese linia Nistrului in anul 1792 (pacea de la Iasi), a emis pretentii asupra teritoriului Moldovei. Prin Tratatul de pace semnat la Bucuresti, in anul 1812, dupã incheierea rãzboiului ruso-turc (1806-1812), Poarta Oto – manã, in scopul rezolvãrii propriilor ei interese, a cedat usor Basarabia cãtre Rusia, la data de 16/28 mai 1812. Evenimentele din Principatele Romane – Revolutia din 1848-1849 si Unirea Principatelor Romane in anul 1859 – au avut un puternic ecou in randul populatiei romanesti din Basarabia, fapt ce a determinat autoritãtile politice rusesti sã impunã intreruperea oricãror legãturi a acestora cu Romania. Rãzboiul Crimeei, desfãsurat in anii 1853-1856 intre Rusia, pe de o parte, si Anglia, Franta, Prusia, Regatul Sardiniei si Turcia, pe de altã parte, s-a incheiat prin infrangerea Rusiei tariste. Congresul de pace de la Paris, desfãsurat in perioada 13 februarie – 18 martie 1856, a hotãrat cedarea cãtre Moldova a sudului Basarabiei (judetele Cahul, Ismail, Bolgrad) dar, prin Tratatul de la Berlin, din 1 iunie – 1 iulie 1878, Congresul marilor puteri, dedicat adoptãrii mãsurilor de incheiere a rãzboiului ruso-romano-turc, din anii 1877-1878, a stabilit ca cele trei judete sã fie reincorporate la Rusia taristã. Romaniei i-a fost recunoscut statutul de independentã si i-au fost atribuite judetele dobrogene Tulcea si Constanta. Dupã ocuparea Basarabiei, imperiul tarist a depus mari eforturi pentru transformarea ei intr-o provincie specific ruseascã, promovand in acest sens o politicã antiromaneascã de rusificare fortatã, de deznationalizare a populatiei autohtone. În acest sens autoritãtile rusesti au incurajat emigrãrile romanilor peste Nistru, in Caucaz, pe Volga si in indepãrtata regiune scãldatã de apele fluviului Amur, colonizand Basarabia cu numerosi rusi, ruteni, bulgari si germani. Statutul de gubernie impus Basarabiei a semnificat aplicarea legilor statului tarist, introducerea institutiilor corespunzãtoare si obligativitatea folosirii limbii ruse si a alfabetului chirilic in administratie, bisericã si scoalã. În anul 1867, in scolile din Basarabia a fost interzisã limba romanã si a fost impusã limba rusã. În pofida procesului de deznationalizare, colonizare, deportare si teroare la care au fost supusi locuitorii romani din teritoriul dintre Prut si Nistru, ei si-au pãstrat limba si obiceiurile, inscriindu-se in suvoiul miscãrii de eliberare nationalã a popoarelor situate la periferia imperiului tarist. Pentru mentinerea limbii, a obiceiurilor si intensificarea miscãrii de eliberare nationalã si apoi unirea cu patria mamã, un rol deosebit de important l-a avut presa din Principatele Romane si apoi din Romania, dupã anul 1862, precum si aceea din Moldova dintre Prut si Nistru, publicatiile cele mai importante fiind: Steluta Prutului, Romanul, Steaua Dunãrii, Buciumul, Trompeta Carpatilor, Curierul de Iasi, Lumina, Viata Nouã, Basarabia, Viata Basarabiei, Unirea, Glasul Basarabiei, Desteptarea, Moldovanul, Cuvant Moldovenesc si Fãclia. De la sfarsitul secolului al XIX-lea miscarea nationalã a populatiei romanesti s-a intensificat, sub conducerea unui grup de intelectuali, precum: Ion Inculet, Emanoil Gavrilitã, Alexandru Nour, Pantelimon Halippa, Constantin Stere, Ion Pelivan, Vasile Stroiescu, Daniel Ciugureanu, Ion Buzdugan si altii. La Chisinãu s-a format si a activat ‘Societatea Moldoveneascã pentru rãspandirea culturii nationale’. Dupã revolutia din 1905-1907, in Basarabia s-au afirmat trei grupãri – gruparea radicalã a studentilor, gruparea intelectualilor si cea a boierilor moldoveni – conduse de Petru Dicescu, care vor forma, mai tarziu, Partidul Moldovenesc Democrat din Basarabia. În ciuda opresiunii, populatia romaneascã a continuat sã militeze pentru emancipare nationalã si pentru folosirea limbii romane in scoalã, bisericã si administratie. În obtinerea autonomiei teritoriale si politice a Basarabiei si apoi unirea cu Romania, un rol important l-au avut ostasii moldoveni. Marele miting ostãsesc desfãsurat la Odessa, la 18 martie 1917, la care au participat circa 100.000 de ostasi moldoveni, s-a pronuntat pentru autonomia tãrii. Congresul ostasilor moldoveni, desfãsurat la Chisinãu in perioada 20- 27 octombrie 1917, a proclamat autonomia teritorialã si politicã a Basarabiei, cu aproape trei luni inainte ca Sfatul Tãrii sã proclame ‘Republica Moldoveneascã slobodã, de sine stãtãtoare si neatarnatã.’ Întrucat, tanãra republicã democraticã dintre Prut si Nistru, proclamatã la data de 2 decembrie 1917, a fost atacatã in luna ianuarie 1918, de cãtre rebeli infestati cu ideologia bolsevicã, o delegatie din reprezentanti ai Sfatului Tãrii s-a deplasat la Iasi solicitand ajutorul Regelui ferdinand I si a primului ministru, Ion I. C. Brãtianu. Suveranul si primul ministru au hotãrat sã trimitã unitãti militare in ajutorul Sfatului Tãrii. De la data de 13 ianuarie 1918 au trecut Prutul efectivele militare ale Diviziei 11 Infanterie Slatina, comandatã de generalul de divizie Ernest Brosteanu, care a fost intampinatã la Ungheni, de cãtre profesorii Ion Inculet si Ion Pelivan, avocatul Ion Buzdugan si doctorul Daniel Ciugureanu. Efectivele marii unitãti au fost impãrtite in douã grupãri: prima grupare s-a deplasat spre Chisinãu si a doua grupare spre Hancesti. Jonctiunea s-a fãcut in orasul Chisinãu. În continuare au fost trimise in ajutor Divizia 1-a Cavalerie Bucuresti, Divizia a 2-a Infanterie Iasi, Divizia a 5-a Infanterie Buzãu, Divizia a 13-a Infanterie Ploiesti si alte unitãti militare. Aceste unitãti militare au indeplinit misiuni de restabilire a ordinei interioare, dezarmarea grupurilor rebele bolsevice, confiscarea armamentului si munitiilor de la militarii rusi si ucrainieni, precum si civili, instituirea pazei la depozitele de munitii, alimente si echipamente militare precum si medicamente, alungarea peste raul Nistru a subunitãtilor si unitãtilor militare rusesti si ucrainiene, instruirea tinerilor pentru a forma tanãra armatã absolut necesarã acestui teritoriu. Exprimand vointa intregului popor roman din Basarabia, la 27 martie 1918, Sfatul Tãrii din Republica Democraticã Moldoveneascã a votat actul Unirii Basarabiei cu Romania (86 de voturi pentru, 3 voturi contra si 36 de abtineri). Declaratia de unire suna astfel: ‘În numele poporului Basarabiei, Sfatul Tãrii declarã Republica Democraticã Moldove – neascã (Basarabia), in hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunãre, Marea Neagrã si vechile granite cu Austria, ruptã de Rusia acum o sutã si mai bine de ani din trupul vechii Moldove, in puterea dreptului istoric si dreptului de neam, pe baza principiului cã noroadele singure sã- si hotãrascã soarta lor, de azi inainte si pentru totdeauna se uneste cu mama sa, Romania.’ La data de 3 martie 1920 Consiliul Suprem al Conferintei de Pace de la Paris a recunoscut legitimitatea unirii Basarabiei cu Romania, iar la 20 octombrie 1920 a fost semnat Tratatul de la Paris dintre Romania, pe de o parte, si Marea Britanie, Franta, Italia si Japonia, de cealaltã parte. Înaltele Pãrti Contractante recunosteau ‘suveranitatea Romaniei asupra teritoriului Basarabiei cuprins intre frontiera actualã a Romaniei, Marea Neagrã, cursul Nistrului de la gura sa panã la punctual unde este tãiat de vechiul hotar dintre Bucovina si Basarabia si acest vechi hotar’. Tratatul a fost ratificat de Marea Britanie, la 14 aprilie 1922, de Romania, la 19 mai 1922, de Franta, la 24 aprilie 1924, si de Italia, la 22 mai 1927. Japonia nu a ratificat tratatul. În perioada 1918-1919, relatiile romano-ruse s-au deteriorat si statul sovietic nu a recunoscut unirea si granitele Romaniei. Folosindu-se de Internationala a III-a Comunistã (Comintern), URSS a pregãtit o rãscoalã, in 1924, in sudul Basarabiei, localitatea Tatar-Bunar, care trebuia sã deschidã drumul intrãrii Armatei Rosii pentru a anexa Basarabia. Tot in anul 1924 s-a desfãsurat, la Viena, in perioada 27 martie – 2 aprilie, Conferinta romano-sovieticã privind unirea Basarabiei cu Romania, care a esuat datoritã faptului cã delegatia Uniunii Sovietice a refuzat recunoasterea unirii Basarabiei cu Romania. Romania si URSS au semnat la Paris, la 27 august 1928, Pactul Briand- Kellog, renuntind formal la rãzboi si angajandu-se sã rezolve orice litigiu pe cale pasnicã. La 9 februarie 1929, Romania, Polonia, Letonia si URSS au semnat, la Moscova, Protocolul in care se prevedea cã Tratatul de la Paris va fi valabil intre pãrtile contrac – tante, independent de intrarea lui in vigoare. Desi intre Romania, URSS si alte state s-a incheiat o Conventie, la Londra, in zilele de 3-4 iulie 1933, relatiile romano-sovietice din perioada interbelicã au fost marcate de cererea insistentã a guvernului sovietic de a i se recunoaste dreptul de stãpanire asupra Basarabiei. În cadrul diplomatiei europene, in anii 1934-1935 un loc important l-a ocupat crearea unui sistem de securitate colectivã, principalul promotor fiind Nicolae Titulescu, ministrul roman al afacerilor externe. La 15 iulie 1935 Nicolae Titulescu a fost imputernicit de guvernul Romaniei sã negocieze un tratat de asistentã mutualã cu Uniunea Sovieticã. La 21 iulie 1936, Nicolae Titulescu si Maxim Litvinov, reprezentantul URSS, au incheiat un protocol de asistentã mutualã. Schimbarea din guvern a lui Nicolae Titulescu, la 29 august 1936, a determinat guvernul URSS sã considere cã aceasta reprezintã o schimbare a politicii externe. Tendintele revizioniste ale URSS si Germaniei au condus la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, la data de 23 august 1939, si a Protocolului aditional secret, al cãrui punct 3 a afectat integritatea teritorialã a Romaniei. O consecintã directã a acestei intelegeri a fost rãstignirea poporului roman, cãruia URSS i-a rãpit Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, prin Notele ultimative din 26 si 27/28 iunie 1940. Acestei agresiuni i-au urmat Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, si Acordul de frontierã cu Bulgaria, de la Craiova, din 7 septembrie 1940. Actiunile tragice din vara anului 1940 au costat poporul roman pierderea suprafetei de 99.738 km2 si 6.821.000 de locuitori, pierderi datorate, insã, si noncombatului armatei dar si deciziilor factorilor politici, in frunte cu regele Carol al IIlea, a cãrui optiune a fost: ‘pãstrãm statul si cedãm teritorii’. Dupã aceste tragice evenimente, autoritãtile sovietice si horthyste s-au dedat la acte de terorism inimaginabile impotriva populatiei romanesti majoritare. Distrugere si moarte, acestea au fost ‘binefacerile’ aduse de Stalin si Horthy in teritoriile rãpite Romaniei. Ocupantii n-au putut anula, insã, credinta romanilor de reunire cu tara, in triumful dreptãtii istoriei. Evenimentele din vara anului 1940 au dus la schimbarea politicii externe a Romaniei si la apropierea ei de Germania.

Alãturandu-se Germaniei, Romania a participat la rãzboiul contra URSS, conform Planului german ßBarbarosa’, din decembrie 1940. Armata Romanã a luptat alãturi de Armata Germanã, atat la eliberarea Basarabiei (22 iunie26 iulie 1941), cat si la celelalte operatiuni militare din est. Populatia romaneascã i-a primit cu mult entuziasm si bunã-vointã pe ostasii eliberatori si a aprobat reinstaurarea administratiei romanesti. Prin lovitura de stat de la 23 august 1944, Romania s-a alãturat puterilor aliate, producand o schimbare radicalã a situatiei strategice in Europa de sud-est. În ziua de 24 august 1944 trupele sovietice au ocupat Chisinãul, iar cateva zile mai tarziu au pus stãpanire din nou pe teritoriile romanesti oferite de Hitler prin Pactul Molotov-Ribbentrop. Conferinta de pace de la Paris, din anii 1946-1947, a hotãrat ca frontiera romano-sovieticã sã fie cea instituitã odatã cu ultimatumul din 27/28 iunie 1940. Delegatia oficialã romanã la Conferinta de pace de la Paris, din anul 1947, condusã de Gheorghe Tãtãrãscu, n-a ridicat problema teritoriilor dintre Nistru si Prut (Basarabia) si a Bucovinei de Nord, motivand cã aceste teritorii au fost reglate prin Conventia de Armistitiu din 12 septembrie 1944, ea atacand doar cererile de despãgubire formulate de puterile occidentale. În anul 1948 o delegatie romanã, condusã de Ana Pauker, a semnat, la Moscova, un protocol care a completat Tratatul de pace semnat la Paris in 1947, prin care se preciza cã Insula Serpilor intrã in componenta URSS. Mai mult, printr-un procesverbal, incheiat la 23 mai 1948, se afirma cã Insula Serpilor a fost inapoiatã URSS, pentru cã in trecut ar fi ßapartinut’ Rusiei. Romanii din Moldova dintre Nistru si Prut au prins vremuri grele dupã reocuparea de cãtre URSS, in anul 1944: introducerea obligativitãtii folosirii limbii ruse, inlocuirea alfabetului latin cu cel slav, masive deportãri in Asia, falsificarea istoriei, interzicerea relatiilor cu Romania, efectuarea stagiului militar de cãtre tineri moldoveni si repartizarea lor in productie cat mai departe de casã pentru a uita obiceiurile si traditiile romanesti si a se incadra in marea familie a popoarelor sovietice. Cu toate acestea, populatia romaneascã a supravietuit prin conservarea, mai ales in mediul rural, a datinilor, credintei si obiceiurilor strãmosesti. Cãderea imperiului sovietic, in 1991, i-a determinat pe romanii dintre Prut si Nistru sã proclame independenta deplinã a Republicii Moldova, la data de 27 august 1991. Dupã mai multi ani de dominatie a comunistilor, la conducerea Republicii Moldova a reusit sã acceadã alianta unor forte pro gresiste, in frunte cu liberalii si democratii, aliantã care s-a inscris pe linia aplicãrii unor legi care au asigurat dezvoltarea democraticã a tãrii si deschiderea spre Uniunea Europeanã. În anul 2016 fortele progresiste romanesti din Republica Moldova au suferit o grea infrangere, la carma tãrii revenind, dupã multi ani, adeptii lui Voronin, in frunte cu Igor Dodon, care face eforturi intense sã abatã Republica Moldova de la alianta cu Uniunea Europeanã, orientand-o spre Rusia. Fostul ministru al Apãrãrii Nationale din Republica Moldova, Anatol Salaru, demis in anul 2016 de presedintele prorus Igor Dodon, a inceput dezvoltarea unui nou pol unionist. El a anuntat cã preia stindardul printr-o nouã formatiune politicã. Anatol Salaru sustine cã ßacest nou partid va fi expresia politicã a tuturor celor care-si doresc un nou stat integru, european, capabil sã-si apere cetãtenii si mai ales capabil sã le construiascã cetãtenilor un viitor’. În prezent un numãr insemnat de localitãti din teritoriul dintre Prut si Nistru au hotãrat sã se uneascã cu patria mamã-Romania. Existã Asociatii in Republica Moldova si in Romania, care militeazã pentru unirea cu Romania, desfãsurand activitãti de cunoastere a Istoriei Romanilor de cãtre tineri si populatia in varstã.

* Col. (rtr.) Constantin Chiper

