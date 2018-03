marți, martie 27, 2018, 3:00

27 martie – datã cu profunde semnificatii pentru istoria poporului roman, va fi marcatã la Vaslui, in anul in care intreaga Romanie isi celebreazã Centenarul, printrun proiect editorial inedit: ‘100 de ani – 100 de cãrti’. Cele 100 de cãrti de istorie (tipãrite in 160 de volume) sunt consacrate integral Marii Uniri, venind sã sãrbãtoreascã editorial implinirea a 100 de ani de la acest eveniment. Proiectul a fost gandit pentru a oferi o imagine amplã si adevãratã asupra Marii Uniri din 1918, constituind o mãrturie peste timpuri a unui efort istoriografic de lungã duratã si cu rezultate demne de aprecierea contemporanilor. Reprezentantii Primãriei municipiului Vaslui au ales ca toate aceste volume cu continut istoric sã fie puse la dispozitia elevilor vasluieni prin intermediul bibliotecilor unitãtilor de invãtãmant, proiectul editorial urmãrind nu doar marcarea Centenarului Marii Unirii, ci cistigandu-si astfel si un profund continut educational. ‘Mica bibliotecã’ de istorie nationalã a prins contur multumitã contributiei istoricilor nostri la cunoasterea evolutiei poporului roman, la cultivarea constiintei nationale, la sustinerea luptei pentru unitate nationalã.