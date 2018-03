1.000 tone de lânã pentru export în Germania, Turcia si Austria

vineri, martie 9, 2018, 3:00

Ministerul Agriculturii a publicat lista celor 10 centre de preluarea a lanii din tarã. Unul din centrele care functioneazã si unde oierii care solicitã ajutorul de minimis de un leu pe kilogramul de lanã comer – cializatã pot sã vandã lana este deschis la Tutova, de cãtre firma SC Eurobussiness 83 SRL. Firma are o capacitate de colectare de 1.000 tone de lanã, care va fi exportatã in Germania, Turcia si Austria. La nivelul judetului Vaslui din cei 1.130 de crescãtori, care detin efective de 270.000 ovine, doar 343 de fermieri au fost inregistrati in registrul unic pentru accesarea programului. Avand in vedere cererile inregistrate de fermieri, cantitatea totalã de lanã estimatã pentru comercializare (pentru 2017 si 2018), va fi de 387.501 kilograme din care: 71.261 kilograme lanã rasa Turcanã, 94.278 kilograme lanã rasa Tigaie, 139.586 kilograme lanã rasa Merinos si 82.376 kilograne alte rase de lanã. Beneficiarii acestei forme de sprijin trebuie sã detinã o exploatatie de ovine inregistratã in Registrul National al Exploatatiilor si sã facã dovada comercializarii cantitãtii de lanã pentru care solicitã acordarea sprijinului. Sumele reprezentand ajutoare de minimis se plãtesc beneficiarilor intr-o singurã transã anualã aferentã anului de cerere. ‘Prin acordarea acestei scheme de minimis se urmãreste atat eficientizarea activitãtii sectorului de crestere a ovinelor, cat si stimularea infiintãrii centrelor de colectare a lanii. Se vor crea astfel noi locuri de muncã si, de asemenea, se vor stabiliza veniturile crescãtorilor de ovineî, a spus Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui.