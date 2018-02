Zãpezile de altãdatã, problemele de… totdeauna!

vineri, februarie 16, 2018, 3:00

Codul galben instituit de meteorologi si pentru Vaslui a lovit din plin, în special zona de sud a judetului. Chiar dacã nu au fost drumuri blocate – dupã ce timp de aproape 20 de ore a nins continuu – pe majoritatea arterelor judetene, dar si pe strãzile din Bârlad, s-a circulat cu dificultate. Doar pe ici, pe colo, unele curse regulate de persoane ale autogãrilor locale si-au modificat programul de plecãri, pentru a le permite drumarilor sã îsi facã treaba.

Bucurie mare, ieri, pentru cei mici, strangeri din dinti pentru soferi. Cam asa s-ar putea zugrãvi tabloul zilei, in sudul judetului, unde pret de aproape 20 de ore a nins ca in povesti, in unele locuri stratul de zãpadã atingand chiar 25 de centimetri. Mai rãu a fost in camp deschis, unde vantul, care a suflat cu viteze de peste 50 de kilometri pe orã, a format suluri de zãpadã pe mai multe portiuni de drumuri, in special pe cele judetene. ‘Toatã noaptea de 14 spre 15 februarie, intreg disponibilul de utilaje al sectiei a fost prezent pe drumurile pe care le avem in grijã. Nu au existat drumuri pe care sã le declarãm inchise, insã au fost mai multe portiuni, pe unele artere, unde, imediat ce au trecut utilajele, cantitatea mare de zãpadã cãzutã s-a depus inapoi pe carosabil, lucru care a creat disconfort pentru unii soferi. În continuare se intervine, pespte tot, dar se circulã in conditii de iarnã. Din acest motiv, pentru cel putin incã 24 de ore (15 februarie, ora 16.00 – 16 februarie, ora 16.00, n.r.) sfãtuim toti conducãtorii auto sã nu plece la drum, in special spre localitãtile rurale, fãrã a fi echipati corespunzãtor si numai dacã le este necesar, pentru a nu ne impiedica activitatea’, ne-a declarat Viorel Zaharia, seful Sectiei Barlad a SC Lucrãri Drumuri si Poduri SA Vaslui. Ca de fiecare datã, cele mai mari probleme au fost semnalate pe drumurile judetene 243 (Barlad – Puiesti – Dragomiresti), 243 B (Barlad – Ciocani) si 243 A (Tutova – Ivesti), dar si pe drumurile nationale 11 A (Barlad – Podul Turcului) si 24 D (Barlad – Cuca, legãtura intre judetele Vaslui si Galati).

În oras, spre deal, cu greu…

În Barlad, zãpada s-a asternut cat de bine a putut mai ales in zonele inalte. Cartierele barlãdene din partea de vest a orasului nu au fãcut exceptie. Însã acest lucru nu a fost sinonim si cu o interventie eficientã a drumarilor de la Compania de Utilitãti Publice din Barlad, intrucat, pentru a ajunge pe ‘Deal’ a fost nevoie de nervi tari, garnisiti cu lanturi bine forjate. Practic, ieri, nici panã la orele amiezii, cand ninsoarea a inceput sã se mai domoleascã, a urca in cartierele de pe versantul vestic al orasului a reprezentat un adevãrat tur de fortã. Atat pentru masini, cat si pentru soferi. În timp ce strãzile principale din oras erau cat de cat curãtate de zãpadã, in cartierele din zona Deal, unde aveai de urcat pe dealuri serioase, nu s-au mai incumetat nici mãcar soferii de pe mijloacele de transport in comun, panã ce drumarii nu au intervenit. ‘Nici zare de masini de deszãpezire, domnule! Niciodatã nu vin pe la noi! Vin pe strãzile un pic mai largi, ca si cand aici, pe astea mai mici, nimeni nu urca si nu coboarã niciodatã. E bãtaie de joc in fiecare iarnã… Noroc cã nu a nins mai mult, cã iar rãmaneam… sinistrati!’, glumea o locatarã de pe strada Iorgu Juvara. Alti nemultumiti s-au manifestat mai violent verbal la adresa autoritãtilor care, in opinia lor, ar fi trebuit mãcar sã ii ajute sã iasã din curti cu masinile. Nemultumitii cei mai ‘aprigi la manie’ au fost pe strãzile I. C. Brãtianu, cu toate cele sapte alei aferente, respectiv Salcamilor, Bujorilor, Paltin, Nucului, Sãlcioarei, Plopilor si Brandusa. ‘Uitati-vã catã zãpadã am dat, sã pot iesi cu masina din parcare, la serviciu. Stãm aici de opt ani, si niciodatã eu, personal, nu am vãzut masinã de deszãpezire pe strada mea. Au mai aruncat material antiderapant, dar… pe loc drept. În pantã turez motorul de ia foc… Ce sã zic? Parcã isi bat joc de noi…!, a strigat la noi, de pe aleea Plopilor, peste gard, un ‘nene’, dupã cum s-a recomandat. În schimb, o interventie promptã s-a consemnat la primele ore ale diminetii, unde personalul medical al Spitalul ‘Elena Beldiman’ a solicitat ajutorul autoritãtilor pentru a da jos in sigurantã cantitatea are de zãpadã acumulatã pe acoperisul clãdirii Spitalului nou, acolo unde functioneazã cinci din cele mai importante sectii ale unitãtii medicale. Interventia s-a realizat cu autoscara Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã din cadrul Primãriei Barlad.