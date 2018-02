«Zâna Mercilutã» vine, în aprilie, la Vaslui

joi, februarie 22, 2018, 3:00

1.200 de copii din comunitãti rurale sãrace aflate în 6 judete, dar si din Bucuresti, vor beneficia în total de consultatii gratuite prin proiectul «Zâna Mercilutã», prima unitate stomatologicã mobilã de acest fel din România. Lansat în 2017, cabinetul mobil, care asigurã consultatii si interventii de igienã dentarã (periaj si fluorizãri) pentru copii, cazuri sociale si medicale, îsi va continua traseul prin tarã si în 2018, având programate în perioada 26 martie – 27 mai vizite de profilaxie în judetele Brasov, Dâmbovita, Bacãu si Vaslui, precum si în Bucuresti.

Proiectul „Zâna Mercilutã”, initiat de Merci Charity Boutique, a fost finantat de Fundatia Vodafone România cu peste 170.000 de lei, buget care a acoperit achizitia si dotarea unitãtii mobile care se deplaseazã prin tarã. În 2017, în cabinetul stomatologic mobil deservit de echipe de medici stomatologi voluntari au fost consultati peste 600 de copii, cazuri sociale din 11 sate defavorizate din judetele Iasi (Lungani, Sinesti, Voinesti, Dagata, Fântanele, Tutora, Mironeasa, Liteni) si Mures (Gogan, Daia, Cund), precum si din Bucures ti, din cartierul Ferentari si de la Institutul Oncologic Bucuresti. Pânã la finalul lunii mai 2018, în a doua etapã a proiectului, alti 600 de copii vor beneficia de servicii de preventie dentarã. Potrivit calendarului pentru acest an, cabinetul mobil va ajunge în luna martie la Complexul de servicii sociale Mãgura din Codlea, Brasov. În aprilie, se estimeazã cã vor avea loc vizite la 2 centre de plasament din Bucuresti, iar în mai, vizite în 4 sate din comuna Motoseni, judetul Bacãu, si din comuna Puiesti, judetul Vaslui, cabinetul mobil urmând sã fie prezent si la Târgoviste (judetul Dâmbovita), în spatiul unde vor fi organizate jocurile Special Olympics. În perioada 26 martie – 27 mai, vor fi de asemenea organizate vizite periodice la Institutul Oncologic Bucuresti. „Datele colectate pe teren, prin chestionarele despre igiena oralã si accesul la serviciile de tratament stomatologic pe care le-au completat 380 de pãrinti, aratã lipsuri grave care afecteazã sãnãtatea oralã a copiilor. De aceea, am ales sa ne implicãm si sã sprijinim proiectul „Zâna Mercilutã”. Pe lângã serviciile de profilaxie dentarã pentru copiii care locuiesc în zone unde nu existã cabinete stomatologice, proiectul are o componentã educationalã, care îi ajutã pe membrii comunitãtilor sã constientizeze importanta igienei orale”, a declarat Angela Galeta, Directorul Fundatiei Vodafone România. aDin experienta noastrã pe teren, am constat cã existã comunitãti întregi care nu au acces la servicii de sãnãtate, asadar nevoia de asistentã medicalã dentarã poate fi acoperitã prin multiplicarea acestui proiect. O retea de cabinete stomatologice mobile regionale ar satisface aceastã nevoie într-un timp mult mai scurt si pe termen lung ar permite implementarea unor actiuni periodice de profilaxie oralã si monitorizare a sãnãtãtii orale”, a declarat Alina Tiplea, Presedintele Asociatiei Merci Charity Boutique. Ultimul raport al Institutului National de Sãnãtate Publicã, Centrul National de Evaluare si Promovare a Stãrii de Sãnãtate mentioneazã cã medici stomatologi scolari existã în prezent doar în cabinetele de medicinã dentarã din mediul urban. Potrivit estimãrilor, incidenta cariilor la copii de peste sase ani este, la nivel national, de peste 80%. De asemenea, în ultimii doi ani, multe cabinete stomatologice de stat s-au închis, cei mai afectati de aceastã schimbare fiind copiii din mediul rural. „Zâna Mercilutã” este primul cabinet stomatologic mobil care oferã servicii gratuite în România. Astfel de cabinete stomatologice mai functioneazã în Germania, Franta, Polonia, Olanda, Statele Unite ale Americii, gestionate de organizatii neguvernamentale. Acestea furnizeazã gratuit servicii de asistentã medicalã preventivã, curativã, de recuperare si de urgentã pentru grupuri defavorizate de copii si adulti. Fundatia Vodafone România este o organizat ie neguvernamentalã româneascã, cu statut caritabil, distinctã si independentã de operatiunile comerciale ale companiei, înfiintatã în 1998. În cei 20 ani de activitate, Fundatia Vodafone România a finantat 1.104 de programe derulate de 706 de ONG-uri din întreaga tarã, în domeniile sãnãtãtii, educatiei, serviciilor sociale. Proiectele au avut peste 2,7 milioane de beneficiari – copii, tineri, bãtrâni, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Pânã în prezent, Fundatia Vodafone România a investit peste 28 milioane de euro în proiecte desfãsurate de organizatiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundatiei sunt disponibile pe www.fundatiavodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ si www.facebook.com/fundatiavodafone. Merci Charity Boutique este o organizatie nonprofit înfiintatã în 2012, al cãrei scop este sã acorde sprijin cauzelor umanitare, prin proiecte de sãnãtate si educatie, având în prim plan copiii cu probleme medicale si sociale. Informatii despre proiectele asociatiei sunt disponibile pe www.mercicharity.ro. Mai multe detalii despre proiectul „Zâna Mercilutã”, pe www.zanamerciluta.ro