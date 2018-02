Viorel Stefan: Cine va depune în aprilie Formularul 600 va avea calitatea de asigurat si pe trimestrul 1

marți, februarie 6, 2018, 3:00

Contribuabilii care vor depune doar în aprilie Formularul 600 vor avea calitatea de asigurati în sistemul public de sînîtate si în trimestrul I (perioada ianuarie-martie), a declarat, ieri, vicepremierul Viorel Stefan.

‘Sigur cã este o intrebare, in conditiile in care s-a prorogat termenul de depunere a Declaratiei 600 panã pe 15 aprilie – e o intrebare dacã respectivii contribuabili vor beneficia de asigurãri de sãnãtate in trimestrul I. Rãspunsul il vom da printr-o ordonantã de urgentã care este acum in lucru. Prin aceastã ordonantã vom spune cã da, contribuabilii isi vor pãstra calitatea de asigurati’, a spus Viorel Stefan. Referindu-se la angajatii din IT care ar putea fi afectati de mutarea CAS, Viorel Stefan a mentionat cã pentru compensarea veniturilor acestora ‘este in lucru o ordonantã prin care pierderile vor fi acoperite prin ajutor de stat’. Premierul Viorica Dãncilã a afirmat duminicã, referindu-se la Formularul 600, cã, panã la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gãsi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitãti independente sã depunã o singurã declaratie. ‘Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul Comitet Executiv sã se prelungeascã termenul de depunere a Declaratiei 600 si, de asemenea, sã rãmanã un singur formular. În consecintã, am luat decizia, in prima sedintã de Guvern, sã prelungim termenul de depunere panã pe 15 aprilie, pentru a da posibilitatea Ministerului Finantelor Publice ca, panã pe data de 1 martie – deci inainte de termenul de 15 aprilie, cand trebuia depusã aceastã declaratie, dar si inainte de 25 martie, cand trebuia fãcutã prima platã – (…) sã propunã un model care sã prevadã o singurã declaratie si o singurã platã anualã pe toti cei care au activitãti independente. Deci panã la 1 martie avem o solutie’, a declarat Dãncilã. Întrebatã dacã vor fi amendati cei care nu vor plãti panã la 25 martie, sefa Guvernului a rãspuns: ‘Nu se pune aceastã problemã. Noi cãutãm solutiile pe care le asteaptã multi din partea noastrã si pe care domnul presedinte Dragnea lea propus in cadrul Comitetului Executiv National’. Pe 31 ianuarie, Guvernul a adoptat o ordonantã de urgentã, care prevede cã Formularul 600 va putea fi depus panã la 15 aprilie. Potrivit Executivului, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaratia privind venitul asupra cãruia se datoreazã contributia de asigurãri sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate) a fost, astfel, prelungit de la 31 ianuarie 2018 la 15 aprilie 2018.