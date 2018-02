Violatorul criminal cu mustrãri de constiintã rãmâne în arest

joi, februarie 1, 2018, 3:00

Dupã ce, având mustrãri de cunostiintã, autorul unui viol urmat de moartea victimei s-a predat politiei, individul a vrut sã fie plasat în arest la domiciliu, în loc sã stea dupã gratii, în arest preventiv. Ion Marian Dodu, în vârstã de doar 19 ani, s-a predat politiei la începutul lunii decembrie, povestind anchetatorilor, cu lux de amãnunte, cum a pãtruns în casa victimei sale, o femeie de 85 de ani, a violat-o, dupã care a constatat cã aceasta a murit sufocatã din cauza cârpei pe care i-o îndesase în gurã pentru a o împiedica sã tipe. Zilele trecute, Tribunalul Vaslui i-a prelungit, cu încã 30 de zile, mandatul de arestare, decizie pe care Dodu a anuntat cã o va contesta la instanta superioarã.

Într-o dimineatã de la sfarsitul lunii august, o femeie din Podu Oprii, comuna Bunesti – Averesti, in varstã de 85 de ani a fost gãsitã fãrã viatã in casa in care victima locuia singurã. Initial, membrii familiei au crezut cã este vorba de o moarte naturalã, astfel cã, dupã ce au anuntat medicul de familie, s-au pregãtit de inmormantare, fãcand curãtenie in casã. Medicul de familie a constatat insã cã moartea a fost una violentã si a anuntat organele judiciare. În urma necropsiei, s-a constatat cã femeia a murit in urma unei axfixii mecanice, si, inainte de moarte, ar fi fost violatã. Cercetãrile politistilor de la Serviciul de Investigatii Criminale au fost ingreunate de faptul cã multe dintre probele de la fata locului au fost distruse cu ocazia curãteniei fãcute de familia victimei, astfel cã zecile de ore de audieri si verificãri efectuate de politistii nu au avut nici un rezultat in descoperirea fãptasului. La inceputul lunii decembrie, un tanãr de 19 ani din comunã s-a prezentat la Politie si a anuntat cã el ar fi autorul violului si a crimei. Individul, Ioan Marian Dodu, a povestit anchetatorilor, cu lux de amãnunte, cum a pãtruns in casa victimei sale, a imobilizat-o si, pentru ca femeia sã nu tipe, i-a acoperit capul cu o hainã, dupã care a violat-o. Dupã consumarea faptei, tanãrul a constatat cã femeia nu mai miscã si, speriat, a fugit. Criminalul a declarat judecãtorilor cã a ales sã se predea pentru cã avea mustrãri de constiintã care nu-i dãdeau pace sã doarmã noaptea! Dupã audieri, procurorii au decis retinerea tanãrului violator ucigas, cerand Tribunalului Vaslui mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile. Cererea a fost admisã, in ciuda faptului cã individul, convins cã prin predarea sa, a fãcut o faptã bunã, a apelat la indulgenta judecãtorilor, cerand sã fie lãsat in sanul familiei, in arest la domiciliu. Mai mult, imediat dupã pronuntarea sentintei, criminalul violator a scãpat se pare de mustrãrile de constiintã, contestand la instanta superioarã, Curtea de Apel Iasi, arestarea sa preventivã. Contestatia a fost respinsã, in ciuda argumentelor inculpatului, recunoasterea faptei si predarea sa in conditiile in care nu era inclus in cercul de suspecti. Zilele trecute, Tribunalul Vaslui a prelungit mãsura arestãrii preventive in cazul lui Ion Marian Dodu, demonstrandu-i acestuia, incã o datã, cã ‘greseala’ recunoscutã nu e intotdeauna iertatã.