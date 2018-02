Veteranii de rãzboi, umiliti!

vineri, februarie 23, 2018, 3:00

Veteranii de rãzboi primesc degeaba bilete gratuite de transport auto. Statul nu a mai decontat de trei ani serviciile transportatorilor, iar bãtrânii continuã sã fie amãgiti cu niste hârtii fãrã valoare. În multe situatii, veteranii sunt pur si simplu umiliti, când prezintã aceste bilete. «Multi soferi rup biletele si le aruncã în fata veteranilor», a spus Marin Costea, secretarul Asociatiei Veteranilor de Rãzboi Vaslui.

Veteranii de rãzboi nu si-au rezolvat nici panã in prezent problema cu biletele de transport local. În cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice Vaslui, reprezentantii veteranilor de rãzboi au prezentat situatia cu care se confruntã. ‘Încã din ultimul trimestru al anului trecut noi am fãcut demersurile necesare pentru a primi biletele de transport, dar nu am primit nicio veste bunã. Urmeazã ca cei la Ministerul Transporturilor si Ministerul Finantelor sã analizeze situatia si sã ne trimitã bilete de transport pe 2018. Dacã la biletele gratuite de transport pe CFR nu avem probleme, in cazul biletelor de transport auto nu putem vorbi la fel. Din anul 2015, veteranii de rãzboi si vãduvele veteranilor de rãzboi nu sunt admisi la cãlãtoriile auto intrajudeteneî, a spus Marin Costea, secretarul Asociatiei Nationale a Veteranilor de RãzboiFiliala Vaslui. Dacã in unele centre urbane nu sunt probleme si veteranii pot circula gratuit, pe cursele din judet din zona ruralã spre orase, biletele gratuite nu sunt primite de operatorii de transport persoane. ‘Transportatorii sunt in proces cu ANAF-ul, pentru cã nu li s-au decontat serviciile de transport in ultimii trei ani. Este vorba despre perioada 20152017. În toti acesti ani, la asociatia noastrã nu s-au mai prezentat firme de transport auto pentru a verifica biletele de cãlãtorie, in vederea decontãrii acestora de la bugetul de stat. Aceste bilete ne sunt date degeaba. Mai bine le-ar transforma intr-un ajutor in produse alimentare sau altceva’, a mai spus Marin Costea. În prezent, veteranii de rãzboi si vãduvele veteranilor primesc 12 bilete gratuite pe CFR si 24 bilete gratuite pe transportul auto. La aceastã datã, in judetul Vaslui mai trãiesc 580 de veterani de rãzboi, 20 de vãduve de rãzboi si 2.200 vãduve de veterani de rãzboi. ‘Noi ne primim restul drepturilor, conform legislatiei actuale, insã avem probleme cu transportul. Finantele Publice nu le-au mai decontat transportatorilor biletele verificate de noi si, de atunci, nu mai suntem primiti in mijloacele de transport. Aceste probleme le au veteranii de mediul rural, dar si cei din Husi, Murgeni si Negresti. Multi soferi umilesc bãtranii, le rup biletele, le aruncã in fata lor’, a mai spus reprezentantul veteranilor de rãzboi din judetul Vaslui.