Vasile Pavãl: «Nu suntem aici pentru încãlcarea legii»

luni, februarie 5, 2018, 3:00

Consilierul local liberal Marius Arcãleanu a acuzat Primãria Vaslui cã încalcã lege. În opinia liberalului, cele douã spete în care executivul local a fãcut acest lucru sunt amânarea înfiintãrii clubului sportiv si refuzul primãriei de a-i pune la dispozitie Raportul Curtii de Conturi. Imediat, Arcãleanu a primit un rãspuns transant: „Nu suntem aici pentru încãlcarea legii. Fãrã astfel de acuze, cã nu e frumos! Dacã credeti acest lucru, adresati-vã instantei!», i-a rãspuns primarul Vasile Pavãl.

În deschiderea ultimei sedinte a Consiliului Local (CL), Marius Arcãleanu, consilier PNL, a fãcut niste acuze grave la adresa executivului local. Consilierul liberal a precizat cã legea a fost incãlcatã o datã in ce priveste infiintarea Clubului Sportiv Vaslui si, a doua oarã, in ce priveste cererea adresatã secretarului Primãriei in vederea obtinerii unor informatii. ‘Am votat de la sfarsitul anului 2016 infiintarea clubului sportiv, si acest lucru nu s-a intamplat panã acum. În acest caz, legea a fost incãlcatã. Am cerut Raportul Curtii de Conturi intocmit pentru Primãria Vaslui, si nu am primit niciun rãspuns. În conditii normale, acest lucru dura 10 zile, dar vãd cã dureazã de douã luni de zile, si tot nu am primit raportul. Si in aceastã situatie legea a fost incãlcatã. Nu existã transparentã in activitatea executivului local’, a conchis Marius Arcãleanu. Date fiind natura si gravitatea acuzatiilor, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a cerut dreptul la cuvant, pentru a clarifica pe loc cele douã probleme. Primarul i-a explicat consilierului cã nimeni din aparatul Primãriei nu este acolo pentru a incãlca legea. ‘Nu suntem aici pentru a incãlca legea. Nu dumneavoastrã constatati incãlcarea legii. Înfiintarea clubului sportiv prevede niste pasi. Sã stiti cã nu am incãlcat legea; dimpotrivã, am demarat acele proceduri. Dar trebuie sã vedem care este structura clubului, organigrama, sã asigurãm finantarea activitãtilor de acolo. Nu putem face repede acest lucru, pentru cã nu il facem pentru cativa ani’, a precizat Pavãl.

Cooperare sau contencios administrativ

În ceea ce priveste Raportul Curtii de Conturi, Vasile Pavãl a fost si mai transant. ‘Aveti la dispozitie documente cu referire la respectiva analizã. Nu v-a ingrãdit nimeni accesul la informatii. Vreti sã mergeti cu documentele acasã sau sã mergeti cu membrii executivului intr-o salã, sã aveti o discutie?! Nu tinem la sertar raportul. La Primãria Vaslui nu au fost incãlcãri grave ale legii. E firesc, la un asemenea volum de activitate, sã mai fie mici nereguli. Curtea de Conturi a spus cã la primãrie nu au fost problemeî, a subliniat Vasile Pavãl. La finalul interventiei, primarul l-a sfãtuit pe Arcãleanu sã fie cooperant si sã renunte la astfel de acuze. ‘Fãrã astfel de acuze, cã nu e frumos. Dacã credeti acest lucru, adresati-vã instantei. Sã nu mai aruncãm acuze, pentru cã lucrãm de multe mandate impreunã si avem interesul sã dezvoltãm comunitateaî, a incheiat Pavãl. Dupã ce i-a reprosat presedintelui de sedintã cã primarul are la dispozitie minute ‘fãrã numãrî, in timp ce el nu este lãsat sã isi spunã punctul de vedere, Marius Arcãleanu a rãmas la fel de inflexibil: ‘Avem o hotãrare din luna noiembrie 2016 cã infiintãm clubul sportiv. Panã acum, nu l-am infiintat. Nu mã credeti naiv si nu ii credeti naivi nici pe cetãtenii municipiului Vaslui’, a spus Arcãleanu. Acestui nou val de acuzatii mascate i-a rãspuns pesedistul Ionut Mancas. Avocatul i-a sugerat lui Arcãleanu sã apeleze la o actiune in contencios, dacã tot este convins cã s-a incãlcat legea. ‘Vreti sã ajungem acolo?’, a rãspuns Arcãleanu.