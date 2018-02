Vacantã de doar câteva ore pentru elevii din mai multe localitãti vasluiene

vineri, februarie 16, 2018, 3:00

Mai multe scoli din judetul Vaslui au fost închise, ieri dimineatã, din cauza ninsorilor si a unei pene de curent electric. O parte din profesorii navetisti nu au putut ajunge la primele ore din cauza drumurilor înfundate cu zãpadã, iar la alte scoli, centralele nu au functionat din cauza avariei la alimentarea cu energie electricã. Situatia din cele sase localitãti afectate a fost rezolvatã în jurul orei 10.00, iar copiii au revenit la cursuri. În judetul Vaslui, ieri, s-a circulat în conditii de iarnã, fãrã sã fie semnalate drumuri blocate.

Drumarii din judetul Vaslui au trecut cu bine si de ninsorile din ultimele 48 de ore. În noaptea de miercuri spre joi, utilajele de deszãpezire au actionat non-stop atat pe drumurile nationale, cat si pe drumurile judetene. Singurele probleme punctuale au fost pe unele drumuri sãtesti din mai multe comune, situatii care au fost rezolvate in primele ore ale zilei de joi. Unul dintre cazuri a fost la Scoala Cretestii de Sus, unde 15 elevi din satul Budesti nu au putut ajunge la cursuri, deoarece deoarece microbuzul scolar nu a putut intra in sat. Din cauza stratului gros de zãpadã, nici la Scoala Ghergheleu, din comuna Codãesti, nu s-a putut ajunge. Tot la primele ore ale diminetii de ieri, la Scoala din Gura Banca nu s-au tinut cursurile, din cauzã cã alimentarea cu energie electricã a fost intreruptã. În aceeasi situatie au fost si unitãtile de invãtãmant din Mãscurei si Tomesti, din comuna Pogana, care au fost inchise, ieri dimineatã. ‘La primele ore ale diminetii de ieri, pentru aproximativ o orã, sase localitãti cu circa 2.000 de abonati au rãmas fãrã curent electric. Este vorba despre Zorleni, Gura Idrici, Popeni, Banca etc. Pentru cã unele scoli au centrale bransate la sistemul de alimentare cu energie electricã, acestea nu au putut functiona si nu s-a putut invãta in primele douã ore. La ora 10.00 a fost reluatã furnizarea energiei electrice in toate localitãtile cu probleme, iar cursurile au fost reluate conform programuluiî, a precizat Cristian Lapa, purtãtor de cuvant al Prefecturii Vaslui. La Scoala din Fruntiseni, profesorii navetisti nu au putut ajunge la primele ore, din cauzã cã autobuzul nu a putut sã urce dealul din localitate si s-a intors. La nivelul scolii, s-a luat decizia ca profesorii localnici sã cupleze cate douã clase pentru a suplini lipsa profesorilor navetisti. Nici la Bogdana profesorii navetisti nu au putut ajunge la prima orã de cursuri, insã autoritãtile locale au intervenit cu utilaje si i-au transportat pe profesori la sediul scolii. ‘Pe drumurile din judet se circulã in conditii de iarnã. Nu sunt drumuri blocate la nivelul judetului Vaslui. La scolile unde au fost suspendate cursurile de dimineatã, elevii de la clasele gimnaziale au mers la cursuri dupã amiazã, conform programului scolar’, a mai spus Cristian Lapa.