USR anuntã crearea Grupului de initiativã a campaniei «Fãrã penali în functii publice»

Ieri, a fost autentificat la notariat Grupul de initiativã al campaniei „Fãrã penali în functii publice”, format din filosoful Mihai Sora, scriitorul Gabriel Liiceanu, pianistul Dan Grigore, juristul Eugen Vasiliu, activistul civic Valeriu Nicolae, presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010 Eugen Iancu, Oana Negru si Mihai Tudoricã, membri ai grupului „Rezistenta”, Klaus Fabritius, reprezentând Forumului Democrat al Germanilor din România, cetãteni implicati în actiuni civice, si presedintele comitetului, avocatul Mihai Badea.

‘Fãrã penali in functii publice’ este o initiativã cetãteneascã sustinutã de USR care isi propune sã stangã 500.000 de semnãturi in 6 luni pentru a modifica Constitutia. În acest sens, persoanele condamnate penal nu vor mai putea ocupa functii publice alese in stat. Înainte de inceperea efectivã de strangere a semnãturilor, vor mai fi necesari doi pasi: avizul de la Consiliul Legislativ si publicarea proiectului in Monitorul Oficial. În prezent, integritatea mem – brilor din Guvern este reglementatã prin lege, dar nu si cea a reprezentantilor autoritãtilor publice locale, deputatilor, senatorilor si Presedintelui Romaniei. Noul alineat propus va fi introdus la Art. 37 din Constitutie si ar urma sã reglementeze acest aspect: ‘(3) Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetãtenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni sãvarsite cu intentie, panã la intervenirea unei situatii care inlãturã consecintele condamnãrii.’ Alineatul propus de USR respectã in totalitate Declaratia Universalã a Drepturilor Omului, pactele si tratatele internationale la care Romania este parte, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, recomandãrile Comisiei de la Venetia si concordã cu prevederile similare care se regãsesc in constitutiile unor state europene cu indelungate traditii democratice. ‘În urmã cu un an, eram in stradã si protestam impotriva Ordonantei 13. Alãturi de sute de mii de oameni din toatã tara. Cele mai mari proteste de stradã de la Revolutie incoace, mai multi oameni decat la Revolutie. Dupã un an lucrurile sunt cam in acelasi punct. Douã guverne au fost schimbate, dar asaltul impotriva legilor justitiei continuã pentru cã un grup de politicieni penali, stransi in jurul lui Liviu Dragnea, folosesc puterea pe care o au pentru a scãpa de puscãrie sau pentru a continua sã fure, iar oamenii continuã si ei sã iasã in stradã. Noi credem cã astãzi sunt suficient de multi oameni in societate care isi doresc o curãtare a clasei politice. Care s-au sãturat sã vadã in fruntea statului oameni condamnati penali. Care s-au sãturat ca viitorul lor sã fie decis de niste infractori. Initiativa aceasta este pentru ei’, a declarat Dan Barna, presedintele USR. Toti membrii Grupului de initiativã respectã caracteristicile impuse de lege, respectiv de a nu fi persoane alese in functii prin vot universal, nici membri ai Guvernului, ori persoane numite de primulministru si nici persoane care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice. La nivel european, Constitutii din tãri precum Estonia, Danemarca, Polonia sau Luxemburg au astfel de interdictii cu privire la coruptie. Romania trebuie sã se alãture acestora intrucat standardul moral al societãtii s-a dovedit nefunctional si avem realitatea in care liderul partidului de guvernãmant conduce dupã bunul plac Romania. Considerãm cã o astfel de mãsurã este imperios necesarã pentru dezvoltarea Romaniei. Doar cand vom avea o reglementare clarã, prevazutã in Constitutie, in privinta integritãtii alesilor, tara noastrã va putea avea sansa si speranta unei dezvoltãri sãnãtoase. Cu atat mai mult cu cat mesajele protestelor din ultimul an, au exact acest numitor comun: justitie independentã si fãrã penali in functii publice. Prin initierea si sustinerea acestei initiative civice USR isi mentine obiectivul de a schimba modul in care se face politicã in Romania, in colaborare directã cu societatea. Cei care doresc sã sprijine initiativa o pot face accesand siteulwww. farapenali.usr.ro.

Cristina Prunã, deputat USR Managerul al

proiectului „Fãrã Penali în Functii Publice”